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Кыргызстанцы в Москве проведут субботники в знаковых для них местах

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- Евгений Денисенко
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Просьбы помочь с инвентарем направили в районные власти в Москве представители кыргызской диаспоры. Соотечественники, как сообщили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, намерены, по сложившейся традиции, принять активное участие в весенних субботниках в столице.

В первую очередь такие мероприятия пройдут в знаковых для кыргызстанцев местах – возле памятника Манасу в парке Дружбы и в сквере на улице Павловской, где находится памятник Чингизу Айтматову.

Памятник герою кыргызского эпоса Манасу Великодушному является даром Москве от Кыргызстана. Он был спроектирован группой кыргызских скульпторов и установлен в крупнейшей зоне отдыха российской столицы – парке Дружбы - 24 февраля 2012 года. Бронзовая композиция имеет высоту 4,5 метра и изображает Манаса в восточных доспехах верхом на его коне Ак-Кула и с поднятой в размахе рукой.

Торжественное открытие памятника Чингизу Айтматову состоялось 7 декабря 2018 года, в преддверии празднования 90-летия со дня рождения классика мировой литературы. Над монументом работали скульптор Азамат Абдурахманов и архитектор Сергей Павлов. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, присутствовавший на этом событии, открытие памятника стало символом совместной истории и дружбы России и Кыргызстана.

Субботники в окрестностях памятника Манасу проводятся кыргызстанцами в Москве – местными жителями, студентами, трудовыми мигрантами – в течение уже многих лет. В 2019 году прошло такое мероприятие и возле памятника Айтматову. К сожалению, в минувшем году традицию пришлось прервать – по причине пандемии коронавируса, ограничительных мер, действовавших в городе. Но она продолжится в нынешнем году, выразили надежду в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. Сейчас эпидемиологическая ситуация в столице нормализуется, и администрации столичных районов уже начинают подготовку к весенней очистке улиц и территорий.

"Оба наших субботника запланированы на 24 апреля. И мы уже направили в префектуры Северного и Южного административных округов Москвы, на территории которых располагаются памятники Манасу и Айтматову, обращения с просьбой оказать содействие в обеспечении всем необходимым - граблями, вилами, лопатами, мешками для мусора, рукавицами. Ранее местные власти всегда оказывали такую помощь, поддерживали наши инициативы", - говорит почетный председатель этого совета Раимкул Аттокуров.


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URL: https://www.vb.kg/398804
Теги:
памятник, Россия, субботник, Кыргызстан
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