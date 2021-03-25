Какие проблемы жителей Нарынской области пообещал решить премьер-министр

Строительство школьных и дошкольных учреждений, обеспечение чистой и поливной водой. Какие еще вопросы поднимали жители Нарынской области рассказал премьер-министр по итогам своей рабочей поездки. Текст его выступления распространила пресс-служба правительства КР.

Ниже приводим текст его выступления:

"Дорога Эпкин-Дыйкан является одним из проблемных вопросов Нарынской области. Я ознакомился с ситуацией на месте. Состояние дороги плохое. Итальянская компания "Todini" должна была выполнить 70 % работ, а выполнено всего 10 %. Контракт с компанией был расторгнут 1 декабря 2020 года. Министерству транспорта поручено в течение двух месяцев объявить и провести тендер. После необходимо начать строительные работы. Это 70 км дороги, которая соединит север и юг. Мы надеемся, что через 24 месяца, к концу 2022 года строительство дороги будет завершено.

Кроме этого, я встретился с местным населением, где ими были озвучены проблемные вопросы, в том числе строительство школьных и дошкольных учреждений, обеспечение чистой и поливной водой. Я также побывал в селе Туз Кочкорского района, где на месте осмотрел новую строящуюся школу. Она уже готова на 75%, на ее завершение в этом году будет выделено 16 млн сомов. Строительство школы будет завершено до конца года.

Хочу отметить, что правительство приложит все усилия для того чтобы решить все проблемы, озвученные жителями региона".