Кыргызстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии

Кыргызская Республика и Республика Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии, заявляет пресс-служба Министерства энергетики и промышленности КР.

"В целях накопления воды на Токтогульском водохранилище и обеспечения поливной водой сельскохозяйственных потребителей Узбекистана в вегетационный период 2021-2023 годов, достигнута договоренность о взаимных поставках электрической энергии в объеме до 750 млн.кВт/ч по условной цене за 1 кВт/ч", - отмечают в ведомстве.

Таким образом, поставка электроэнергии из Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику будет осуществлена с марта по октябрь 2021 года и в марте-апреле 2022 года, с последующим возвратом данного количества электроэнергии в Республику Узбекистан в период с июня по август 2021-2023 годы.