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Кыргызстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии

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- Оксана Гут
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Кыргызская Республика и Республика Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии, заявляет пресс-служба Министерства энергетики и промышленности КР.

"В целях накопления воды на Токтогульском водохранилище и обеспечения поливной водой сельскохозяйственных потребителей Узбекистана в вегетационный период 2021-2023 годов, достигнута договоренность о взаимных поставках электрической энергии в объеме до 750 млн.кВт/ч по условной цене за 1 кВт/ч", - отмечают в ведомстве.

Таким образом, поставка электроэнергии из Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику будет осуществлена с марта по октябрь 2021 года и в марте-апреле 2022 года, с последующим возвратом данного количества электроэнергии в Республику Узбекистан в период с июня по август 2021-2023 годы.


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URL: https://www.vb.kg/398807
Теги:
ГЭС, отключение электроэнергии, Узбекистан, импорт, Кыргызстан, дефицит
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