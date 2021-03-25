ГКНБ пресек ввоз контрабандного топлива в Кыргызстан

24 марта 2021 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.39-358 ч.1 УК КР по факту покушения на незаконное пересечение Государственной границы КР, связанной с контрабандной деятельностью, на приграничном участке "Коргончо" Лейлекского района при попытке провоза контрабанды ГСМ (предварительно дизтопливо) с подложными государственными номерами задержаны две автомашины марки "Хюндай-Старекс", состоящие на учёте в одном из соседних республик.

Установлено, что кузова автотранспортных средств специально кустарным способом переоборудованы под ёмкости для транспортировки ГСМ. По предварительным данным, общий объем контрабандного груза составляет 8 тонн.

По данному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению фактических обстоятельств и причастных к контрабанде лиц.