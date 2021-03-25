В ТЦ "Эльдорадо", который Матраимов отдал государству , откроют ЦОН

В Бишкеке в апреле планируется открыть еще один Центр обслуживания населения. Об этом сообщает пресс-служба ГРС при Минюсте.

Новый ЦОН будет работать на первом этаже бывшего торгового центра "Эльдорадо", который передал государству в качестве возмещения ущерба бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов. Сейчас в здании полным ходом идут ремонтные работы.

"Бригада строителей производит монтаж и демонтаж полового покрытия, укладывают кафель. Параллельно ведутся работы по строительству офисных перегородок из гипсокартона, а также отделочные работы. Общая площадь

помещения составляет порядком 1245 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе ГРС.

Центр обслуживания населения будет функционировать в режиме open space. Кроме того, планируется

пересмотреть режим работы ЦОН. В пилотном порядке центр обслуживания населения будет работать до 22 часов вечера.

"Следует отметить, что ЦОНы стали имиджевым проектом Государственной регистрационной службы. На сегодняшний день в столице действуют шесть центров обслуживания населения и два мини ЦОНа. По Кыргызстану насчитывается 26 ЦОНов. ЦОНы нового формата позволят повысить качество и доступность предоставления государственных услуг населению, максимально упростить процесс получения первоочередных документов, что отражено в Указе Президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" и согласно Плану первоочередных мер Правительства страны", - говорится в сообщении службы.

Новый Цон будет расположен по адресу Жибек- Жолу 381.