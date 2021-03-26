50 километров по песчаным дюнам пустыни Аль-Мармум

Бегун-любитель Казбек Мияров принял участие в ультрамарафоне, который прошел в Дубае.

Ультрамарафоном считается забег на дистанцию, длина которой превышает традиционные 42 километра 195 метров. В Дубае в пустыни Аль-Мармум желающим предлагалось три дистанции на выбор: пять километров, десять и самая большая из них – 50 километров. Ее и выбрал Казбек Мияров.

- Казбек, как решился принять участие в таком сложном соревновании?

- Однажды я познакомился с одним казахстанцем, который пробежал марафоны практически во всех пустынях мира. И меня это так поразило! Позже я и сам увлекся бегом. Бегал ультрамарафоны по пересеченной местности, по горам, и всегда очень хотел пробежать по пустыне. Узнал об этом ультрамарафоне в 2019 году, когда там была заявлена одна из самых больших дистанций в мире – 300 километров. Тогда в основном участвовали спортсмены-профессионалы, которые бежали в течение пяти дней. Но в этом году дистанцию сократили. Забег должен был состояться еще в начале марта, уже были куплены билеты, собраны все необходимые документы. Но его отменили из-за пандемии. Я очень расстроился, тем более не смог полностью вернуть затраченные средства и когда объявили, что забег все-таки состоится, думал, что не полечу. Мне помог хороший знакомый Санжар Капаров, который полностью проспонсировал мою поездку.

- Расскажи про ультрамарафон, что было самым сложным?

- Ультрамарафон Al Marmoom, организованный под эгидой Спортивного совета Дубая, проводился он в третий раз. Дистанция, которую преодолевают атлеты проходит в одноименном заповеднике Аль-Мармум - это первый природный заповедник в Объединенных Арабских Эмиратах, который не огорожен забором. Дистанция расположена по кругу, но на пути встречаются и равнины и песчаные барханы. Бежать по песку очень сложно! В Бишкеке я не знал к чему готовиться, никакой информации об этом не было, никто ранее не преодолевал такой марафон. В Дубай поехал в обычной экипировке для хайкинга (наиболее простой вид пешего туризма). Оказывается, для пустынных забегов нужна специальная одежда. Но самое сложное – это жара. После 8 километра начались пески, ноги в них просто утопали. Вода в рюкзаке нагрелась, конфеты и специальные энергетические гели, которые я брал с собой в путь расплавились. А бежать на одной воде, когда организм измучен и истощен было очень трудно.

После восемнадцатого километра началась песчаная буря. Песок летел в лицо, защитные очки не спасали, приходилось останавливаться и идти пешком.

- Сколько человек приняли участие в забеге?

- В моей группе, выбравшей самую большую дистанцию в 50 километров было больше 70 спортсменов из 30 стран. Всю дорогу нас сопровождали на джипах организаторы мероприятия, тех кто выбился из сил просто забирали по дороге. До финиша не все дошли. На пути нам встречались птицы, оказывается это арабская дрофа-красотка. Эти птицы живут именно в таких жарких условиях, мы бежали и удивлялись, как они комфортно себя чувствуют в этой местности.

- Казбек, ты тренер по бегу, расскажи, больше ли людей увлеклись этим видом спорта в последнее время?

- когда я начал заниматься бегом, правда, мало кто хотел выходить по утрам на пробежки, не часты были беговые соревнования в стране. За последние несколько лет все больше бишкечан выбирают этот вид спорта. Наверное потому, что он не требует дополнительных финансовых затрат на абонементы в клубы, можно бегать в любое удобное время и в любом месте.

- Поделись ближайшими планами?

- В апреле хочу провести эко-марафон вокруг Иссык-Куля. Однажды с друзьями-бегунами мы его уже проводили. Бежали вокруг озера и собирали мусор, который встречался на пути. В этом году планирую провести его более масштабно. А еще в планах поехать в Алматы на ультрамарафон "Самопревосхождение", уже дважды принимал в нем участие и каждый раз за сутки удавалось преодолеть только 120 километров. Сил на большее не хватало. Но в этом году хочу превзойти этот рубеж и преодолеть больше. В планах также покорить дистанцию Ironman. Буду готовиться к этой сложнейшей гонке.