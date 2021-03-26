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На месте мусорного полигона Бишкека будет парк. А как быть с автомобилями?

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- Александр Тузов
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Вчера, 25 марта, на пленарном заседании Жогорку Кенеша первый вице-премьер-министр Артем Новиков и другие представители Правительства сообщили, что уже в нынешнем году начнется полная рекультивация территории мусорного полигона в северной части Бишкека. То есть будет, наконец, погашен многолетний подземный пожар на полигоне с его колоссальным загрязнением столичной атмосферы.

На месте нынешнего мусорного полигона будет создан парк.

Однако пока крайне болезненным остается вопрос с автомобильными выхлопными газами. На заседании ЖК привели официальные цифры: 70 процентов смертоносного бишкекского смога – из-за 415 тысяч автомобилей в столице.

Задача перевода автомобилей на электричество и на экологически менее опасные топливо и двигатели внутреннего сгорания пока решается очень медленно.


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URL: https://www.vb.kg/398818
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