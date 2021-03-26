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Профессор Сапаралиев нашел стоимость всей недвижимости Пишпека 1883 года

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- Александр Тузов
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Завкафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока Бишкекского государственного университета имени Карасаева профессор Доолотбек Сапаралиев экслюзивно для VB.KG сообщил о своей очередной важной находке.

В Алматы в Центральном государственном архиве Республики Казахстан профессор Сапаралиев разыскал датированный 6 октября 1883 года "Список недвижимого имущества в городе Пишпек".

Почему этот документ хранится в Алматы? Дело в том, что Пишпекский уезд входил в Семиреченскую область, а центром той области был город Верный, нынешний Алматы. Соответственно пишпекские уездные власти отчитывались перед областными властями, один из таких отчетных документов, о городских домовладениях, сохранился до наших дней.

Документ разбит по графам: "Звания, имена, отчества и фамилии владельцев и значение имущества", "Стоимость имущества в рублях", "Примечания и пояснения".

Статус уездного города Пишпек получил только в 1878 году, а уже в 1883-м общая стоимость недвижимости Пишпека составила 180 тысяч 205 рублей.

Сумма очень значительная, потому что тогда в уездных городах Российской империи, и в Пишпеке тоже, средняя стоимость небольшого дома на одну семью, с садом и хозяйственными постройками в среднем была всего лишь около 300 рублей. Но – тогдашних полновесных рублей, при зарплате рабочего всего в несколько рублей в месяц.

Однако были в Пишпеке дома и гораздо более дорогие. Вот первым в списке идет дом будущего городского старосты, Ильи Терентьева. Находился тот дом "при въезде в Пишпек по Верненской дороге, в городской план не помещен". И оценивалось то терентьевское домовладение "с амбаром и садом" в 1500 рублей!

А вот соседние два домовладения куда дешевле: по 400 рублей. Оба дома – тоже при въезде в город по Верненскому тракту. Во-первых, "мещанина Никанора Рыбьянова дом с двумя амбарами, кухней, конюшней и садом". Во-вторых, "отставного казака Василия Скударнова дом с амбаром и двумя кухнями".

Фигурирует в списке и владение фельдшера Василия Фрунзе – два дома с кухней и садом, причем оцениваются они дорого: 1800 рублей!

Видимо, владение кыргыза Сарыбагышевской волости войскового старшины (с 1884 года этот чин соответствовал подполковнику) Шабдана Джантаева, дом с конюшней, только начинало застраиваться. Оценено лишь в 200 рублей.

В два с половиной раза дороже, в 450 рублей, было оценено владение еще одного пишпекчанина с кыргызским именем и фамилией – Токтамыша Токтогулева: дом с кухней, амбаром, баней и садом.

В 400 рублей было оценено пишпекское городское владение волостного управителя Булекпаевской волости Сулеймана Корчина – дом и сакля с садом.

Еще одно имя, так же хорошо известное историкам, как и Шабдан Джантаев: кыргыз Талкановской волости капитан Байтык Канаев. Капитану русской армии Канаеву принадлежал в Пишпеке "курган с садом, земли 3600 квадратных сажени". Застройка канаевского участка только начиналась, его владение первоначально оценили только в 100 рублей.

Совсем другой порядок цен был у пяти казенных (то есть государственных) владений тогдашнего Пишпека. Православная церковь – 30 тысяч рублей, Карагачевый питомник – 10 тысяч рублей, приходское училище с двумя флигелями, кухней, баней, ледником, конюшней и садом – 3 тысячи рублей. Казарма, хоть и с кухней и амбаром, была оценена лишь в 600 рублей. Еще начинала строиться?

Только-только начинала застраиваться и Дунганская слободка Пишпека. Здешние сакли (временные постройки) оценивались и в 20, и в 25, и в 40 рублей. Редко когда от 150 до 500 рублей.

Зато у некого господина Вуншинло в Дунгановке были 2 лавки и маслобойный завод, оцененные в тысячу рублей. Пишпек начинал быстро развиваться.


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URL: https://www.vb.kg/398819
Теги:
Казахстан, недвижимость, архив, Бишкек, Фрунзе, Документ, история
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