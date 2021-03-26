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Байден пообещал привлекать Китай к ответственности по Тайваню

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Американский президент Джо Байден заявил, что США и страны-союзники намерены "привлекать к ответственности" КНР по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем.

"Демократии должны работать вместе. В скором времени я намерен пригласить сюда демократии-союзники обсудить будущее. Мы собираемся четко дать понять, что... мы намерены привлечь Китай к ответственности, чтобы он следовал правилам, касается ли это Южно-Китайского моря, соглашения по Тайваню и ряда других вопросов", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/398820
Теги:
Китай, США
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