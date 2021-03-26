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Бишкекчане просят ТЭЦ не шуметь ночью

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- Александр Тузов
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Сегодня ночью, как и предыдущей ночью, со стороны ТЭЦ Бишкека в течение нескольких часов доносился сильный шум, похожий на звук низколетящего самолета.

- Доброй ночи! Кому слышны звуки (шум) от ТЭЦа? Уже третий час шумит. Не можем заснуть, - жаловались в 02.03 (!) в соцсетях бишкекчане.

- Это запись шума со стороны ТЭЦ сделана сегодня в 04.17. Нельзя ли процессы, связанные с производством таких шумов, проводить в дневное, а не в ночное время? Запрет на шум в столице с 23.00 до 7.00 никто не отменял! – возмущается другая бишкекчанка.

В ответ на вопросы VB.KG о явном "шумовом загрязнении" директор ТЭЦ Андрей Воропаев заверил, что ТЭЦ работает в штатном режиме, нарушений нет.

Однако после того, как была представлена звукозапись ночного шума и посты возмущенных горожан, Воропаев уточнил: "Есть небольшие проблемы. Решаем. В радиусе километра вокруг ТЭЦ не должно быть жилья".

Риторический вопрос о том, что "запрет на шум в столице с 23.00 до 7.00 ведь никто не отменял?" остается без ответа.

Как без ответа остается и вопрос о том, неужели всерьез можно говорить, например, о сносе множества на улицах Кольбаева, Лермонтова, Шабдан Баатыра (в радиусе километра от ТЭЦ), где живут и многие нынешние и бывшие сотрудники ТЭЦ.


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URL: https://www.vb.kg/398827
Теги:
ТЭЦ, экология, Бишкек, Андрей Воропаев
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