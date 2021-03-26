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Галина Байтерек разъяснила, будет ли прививаться от коронавируса президент

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- Оксана Гут
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Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек дала разъяснения относительно вакцинирования президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

По ее словам, согласно лабораторным исследованиям крови, у Садыра Жапарова в достаточном количестве обнаружены антитела к коронавирусной инфекции, так как он ранее уже переболел данным заболеванием.

"Согласно консультациям врачей, на данный момент президенту нет необходимости вакцинироваться. В случае если по истечению времени количество антител исчезнет или значительно уменьшится, то Садыр Жапаров в обязательном порядке будет привит вакциной от коронавируса", - подчеркнула Галина Байтерек.

Отметим, что 29 марта 2021 года Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики начнет первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Первым вакцину получит министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

На 1-м этапе планируется вакцинировать:

- медицинских работников с высоким и очень высоким риском заражения инфекцией, работающих в красной зоне, ГСВ и ЦСМ;

- медицинских работников неотложной скорой помощи, отделений интенсивной терапии с высоким риском развития тяжелых форм заболевания или смерти;

- медицинских работников и персонал в учреждениях долговременного ухода;

- работники общеобразовательных организаций, работников правоохранительных и силовых структур.

Прививки будут проводиться на добровольной основе.


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URL: https://www.vb.kg/398836
Теги:
вакцина, президент, Кыргызстан, коронавирус, Садыр Жапаров
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