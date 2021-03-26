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Возмещение ущерба от коррупции. ГКНБ собрал около 4 млрд сомов

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- Екатерина Улитина
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Порядка 4 млрд сомов поступило на счет ГКНБ от подозреваемых по коррупционным делам в качестве компенсации ущерба. Об этом этом на пресс-конференции рассказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

- Вчера Аманкулов (депутат ЖК Марат Аманкулов - vb.kg) оплатил какую-то часть. Скоро объявим сколько он заплатил. Ущерб возместил судья, Матраимов и другие. Эти деньги мы себе не оставляем, а полностью переводим в бюджет. Там уже деньги распределяет Минфин, - сказал Камчыбек Ташиев.

Он подчеркнул, что не считает возмещение ущерба в счет государства формой вымогательства, чтобы уйти от ответственности.

- Пока я председатель ГКНБ ни один сотрудник не оставит себе ни сома. Каждый, кто замешан в коррупции или незаконном обогащении ответит за преступления и не уйдет от наказания, но в СИЗО ГКНБ всего 70 мест, - сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что размер суммы, которую вносят подозреваемые, зависит от суммы причиненного государству ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/398847
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Кыргызстан, ущерб
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