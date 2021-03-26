56 абитуриентов из Узбекистана будут пересдавать экзамены в российские вузы

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что 56 абитуриентам из Узбекистана, которые сдавали экзамены, чтобы попасть в российские вузы по квотам, придется их пересдать. Это было сделано из-за большого количества жалоб и обвинений в якобы блате и поблажках, сделанных этим абитуриентам.

"У нас сложилась сложная ситуация в Узбекистане. Было несколько дней, когда абитуриенты сдавали тесты. Из-за того, что часть ребят не могли сдавать 14 марта, в день Масленицы, – потому что они волонтёрами работали на празднике – они сдавали на день раньше, 13 марта, было таких 56 человек. Мы видим результаты тестирования, которое ещё не обработали до конца – они не хуже и не лучше в тот "дополнительный" день, чем у основной группы абитуриентов. То есть какого-то мухлежа явно не было", – написал он своем Телеграмм-канале.

Однако, добавил он, в Россотрудничество посыпались жалобы и их много, что эти ребята сдавали будто бы в привилегированных условиях, что кто-то там подглядывал в телефон, кому-то якобы помогали и вообще "что это за такой блат в другой день сдавать". К основному дню – тестированию 14.03 – вопросов не было, на этот день никто не жалуется. Вопросы и жалобы только по 13.03, довольно громкие.

По словам Примакова, Россотрудничество дорожит своей репутацией, поэтому перед агентством встал такой выбор:

Оставить всё как есть, но что делать тогда с репутационными рисками и большим числом жалоб от абитуриентов и родителей – непонятно, считаю, что просто "заиграть" такую ситуацию в обновляемом Агентстве никак нельзя.

Обнулить вообще всё, из-за чего все, есть ли жалобы, нет ли жалоб – будут сдавать тесты по новой в апреле. Но почему тогда обнуляются тесты 1800 абитуриентов из основного потока – не понятно, если к ним вопросов не было. Предвижу ещё большее возмущение.

Обнулить тесты "резервного дня", понимая упрёки в том, что теоретически могли быть какие-то "особые" условия, не очень понятна история с тем почему резервный день был до основного, а не после – хотя таким было утвержденное решение рабочей группы.

"Решение такое – отменяем результаты 13.03 и всех ребят, 56 человек, приглашаем пройти вступительные испытания в апреле, онлайн, вместе с другими студентами из СНГ. В этой ситуации вопросов уже не будет. Я искренне сожалею из-за неудобств для этих 56 человек, которым придётся сдавать снова. Но им, думаю, тоже должно быть понятно – претензии, которые в их адрес звучали, подозрения в "блате" можно снять только таким способом. Им же будет в итоге спокойнее, возможно, кто-то из них сможет даже лучше подготовиться", – отметил он.

Примаков добавил, что в следующий раз Россотрудничество будет избегать подобных "резервных дней" и всё тестирование будет онлайн.

"Надеюсь, что абитуриенты, которые жаловались на нашу непрозрачность, теперь точно снимут свои вопросы. Доверяю нашему руководителю Русского дома в Ташкенте Михаилу Вождаеву, который честно работал над тем, чтобы решить все эти проблемы и объяснить публике нашу логику. Уверен, что дальше наша экзаменационная/тестовая/отборочная кампания будет идти спокойно и без непонятных "приключений". Так и будет впредь: Россотрудничество следит за репутацией", – заключил он.

Источник: podrobno.uz