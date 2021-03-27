Камышев: Коллекции монет служат защите животных!

Бишкекский эксперт-нумизмат кандидат исторических наук Александр Камышев рассказал VB.KG о необычной выставке, организованной им в "Керемет Банке" (кстати, основной владелец пакета акций этого банка - Национальный банк КР, чья доля после последней эмиссии, объявленной в декабре 2020 года, составила 97,45 процента).

Нумизматическая выставка "Нумизматика на защите фауны мира" организована в рамках проходящей с 22 по 28 марта Всемирной недели денег и собрала уже много экскурсий студентов, школьников и вообще защитников и любителей природы.

Как сам Камышев защищает природу? Читает лекции о необходимости ее защиты. Монеты из своей коллекции использует на лекциях в качестве иллюстраций. Еще Камышев вносит свой вклад в зеленый наряд Бишкека. А именно: вырастил несколько метров живой изгороди возле своего антикварного салона на проспекте Молодой Гвардии и круглогодично тщательно за этими кустами ухаживает.

А зачем вообще он, нумизмат с многолетним стажем, выставил на обозрение бишкекчан и всех кыргызстанцев свою коллекцию? Сначала в изданной недавно c помощью журнала "Литературный Кыргызстан" книге "Фауна на монетах мира", а теперь еще и на выставке?

Камышев признается, что его собственное исследование занимательных фактов появления изображений разных животных на монетах с античных времен до современности привело его к печальному выводу:

- Если в древности животные на монетах олицетворяли божество, выступая их атрибутом, то в Средневековье животные рассматривались как объект охоты. А в наши дни монеты с изображением фауны - призыв к спасению живой природы. Природа гибнет! - переживает Камышев.

Он старается пополнять свою коллекцию монетами, официальная стоимость которых включает отчисления в фонды защиты диких животных.

Далеко не все такие монеты Камышеву и другим простым нумизматам по карману. Только один пример. В России не так давно была отчеканена пара золотых монет высокой пробы в защиту дикой природы. Вес одной монеты - ровно килограмм. Точнее, 1001,1 грамма, из них золота ровнехонько 1000 граммов. Номинал - 10 тысяч рублей, но это номинал. В нынешнем году супермонета продается примерно за 5 миллионов рублей. Зато в книге Камышева и на нынешней выставке можно ее, супермонету, хорошо разглядеть на яркой картинке.

А зачем вообще стремиться обязательно заполучить в свою коллекцию ту или иную красивую монету? Неужели размещенных в Интернете фотографий недостаточно?

Вот только один пример, который приводит Камышев посетителям выставки и читателям его книги. В серии "Флора и фауна Казахстана" совсем недавно вышли две мельхиоровые монеты - 100 и 200 тенге - с изображением бабочки "Бархатница Мера". Эта бабочка встречается в горах Казахстана, иногда залетает и в горы Кыргызстана. Если повертеть монету в руках, то на крыльях бабочки появятся радужные блики - результат применения новейшей технологии в чеканке монет. В Интернете технологическое чудо вряд ли удастся разглядеть, это возможно только офлайн.

Интересно, каких животных хотели бы видеть на монетах бишкекские школьники? По словам Камышева, если ориентироваться на вкусы юного поколения, то на монетах всех стран "должны изображаться только динозаврики". Некоторые страны так и поступают. Среди них - монеты достоинством 500 динаров Боснии и Герцеговины из международной серии "Сохраним планету Земля", отчеканенные в Великобритании. На одной из монет бронтозавр, от его маленькой головы на тонкой шее до кончика длинного хвоста более двадцати метров, вся 20–тонная туша опиралась на четыре массивные лапы. На второй монете двуногий тираннозавр с массивным черепом и хилыми передними лапами - самый крупный наземный хищник, существовавший на планете Земля.

…В отчете Всемирного фонда дикой природы представлены данные: за прошедшие 50 лет популяции животных сократились на две трети. Главной угрозой животного мира называют деятельность человека. Нынешняя выставка призвана помочь спасению погибающей фауны мира.