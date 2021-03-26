Парадокс, но Джеруй даст больше прибыли, чем Кумтор…

В настоящий период в социальных сетях идут нападки со стороны отдельных политиков и граждан в адрес Президента Садыра Жапарова относительно разработки месторождения Джеруй в Таласской области. В связи с чем считаем целесообразным сообщить следующее:

Лицензия ОсОО "Альянс-Алтын" на разработку месторождения "Джеруй" была выдана по результатам проведенного 4 мая 2015 года конкурса, где выиграла российская компания "Восток-Геолдобыча". (Это период президентства -А. Атамбаева). При этом право пользования было реализовано за $100 млн, а с начала 90-х годов на месторождении сменилось 7 разработчиков.

Официальный запуск ЗИФ произведен 17 марта 2021 года. По состоянию на 1 января 2016 г. запасы Джеруя утверждены Госкомиссией по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики в объемах: золота ― балансовые по категориям С1 + С2 ― 88 231 кг, забалансовые ― 17 322 кг; серебра ― балансовые по категории С2 ― 24 349 кг, забалансовые ― 6 004 кг. Запасы серебра составляют более 25 тонн.

Согласно предварительно проведенных технологических расчетов на руднике за весь период эксплуатации (20 лет) будет произведено порядка 80 тонн золота. Если взять среднюю цену в 1700 долл/унция, то валовая выручка от продажи золота (2,5 млн.унций) составит – $4,2 млрд.

При средней полной себестоимости одной унции золота на Джеруе в $700 за унцию - прибыль за весь срок отработки составит (4,2-1,7 (2,5х700) - $2,5 млрд.

При этом сумма всех отчислений КР составит порядка $1 млрд. (Налог на добычу - 11%; роялти - 5%; местный налог - 2%; социальные выплаты - 2%, социальный пакет - 0,5%. Итого: 20,5%).

Таким образом, прибыль от произведенного золота будет распределена 60% российской стороне и 40% КР. При производстве порядка 5 тонн золота в год ежегодно в бюджет будет отчисляться более $65 млн.

В качестве примера на Кумторе в 2020 году было произведено 17,7 тонн золота, валовая выручка составила - $960 млн. При этом, совокупные платежи в бюджет и социальные платежи составили $145 млн. (Итого: 15%).

Автор: Адилет Тайбасов