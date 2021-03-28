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Кыргызстанке с тремя детьми помогли вернуться из Екатеринбурга на родину

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- Евгений Денисенко
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Гражданке Кыргызстана, оказавшейся вместе с детьми в трудной жизненной ситуации, помогли вернуться из Екатеринбурга на родину. Это было сделано в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) "Снижение влияния социально-экономических последствий пандемии коронавируса на мигрантов и их сообщества в Центральной Азии и Российской Федерации".

Кыргызстанка и три ее малолетних ребенка отправились домой авиарейсом по маршруту "Екатеринбург-Ош", на который женщина из-за материальных затруднений длительное время не могла приобрести билеты. Содействие в ее возвращении оказали Свердловская областная общественная организация "Уральский дом", благотворительный фонд "Соотечественники" ("Мекендештер") и генеральное консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге.

Как подчеркнули в посольстве КР в РФ, в нем и других дипучреждениях Кыргызстана на территории России уделяется постоянное внимание решению различных проблем, возникающих у соотечественников, помощи тем, кто нуждается в юридической и практической помощи. Именно такие граждане стали участниками очередного приема, который провели для них в Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат и советник-консул Эдуард Насиров. Ранее эти кыргызстанцы обратились на специальную горячую линию, организованную при дипмиссии.

"Обращения граждан находятся на особом контроле у посла", - сообщили в посольстве. В числе таких обращений - вопросы невыплаты заработной платы трудовым мигрантам, защита прав граждан КР, отбывающих наказание в уголовно – исправительных учреждениях России, многие другие вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/398854
Теги:
авиация, посольство, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, перелет, Помощь
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