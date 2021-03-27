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Мигранты ухудшили криминальную статистику в России

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- Евгений Денисенко
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За первые два месяца текущего года в России увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. Такие данные привело Министерство внутренних дел страны.

По его информации, за январь и февраль мигранты оказались виновны в 6,2 тысячи преступлений, что на 1,9 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го. Правда, в общей статистике уголовных правонарушений по России такие преступления по-прежнему занимают небольшую долю – около 2 процентов.

Вместе с тем, количество преступлений, которые были совершены в отношении иностранных граждан в России за первые два месяца 2021-го, уменьшилось на 8,4 процента. И составило 2,3 тысячи, что значительно меньше по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Еще одна тенденция, которую в этом году фиксируют правоохранительные органы, – сокращение доли тяжких преступлений, таких как убийства, грабежи и нанесение побоев. Одновременно стремительно увеличивается доля преступлений, совершенных с использованием интернета и мобильной связи. В основном речь идет о различных проявлениях мошенничества.

Удельный вес лиц без постоянного источника дохода уменьшился в России с 64,2 до 64,1 процента, а удельный вес ранее судимых лиц вырос с 29,6 до 29,8 процента, говорится в данных министерства.

Всего с начала года в России зарегистрировано 309,4 тысячи преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/398859
Теги:
миграция, Россия, преступление
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