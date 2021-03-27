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В Екатеринбурге появился "Уголок кыргызской литературы"

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- Евгений Денисенко
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"Уголок кыргызской литературы" начал действовать в Библиотечном центре "Екатеринбург", расположенном в столице Свердловской области. Торжественное открытие его прошло с участием представителей правительства этого российского региона, администрации Екатеринбурга, генерального консульства Кыргызстана в нем, Союзов писателей России и Свердловской области, Союза журналистов, СМИ, общественных и диаспоральных организаций.

Появление такого уголка, как отметили в генконсульстве, предусмотрено соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между этим дипучреждением Кыргызстана и муниципальным бюджетным учреждением культуры "Библиотечный центр "Екатеринбург" от 24 декабря 2020 года. Он призван "способствовать дальнейшему развитию кыргызско-российских межрегиональных общественных культурно-гуманитарных связей, создать условия для ознакомления жителей города Екатеринбурга и Свердловской области с кыргызской художественной литературой, культурой и народным творчеством, а также стать своеобразным информационно-культурным ресурсным центром для кыргызских соотечественников, проживающих здесь".

Сюда были переданы книги на кыргызском и русском языках. В их числе – произведения Чингиза Айтматова и других известных кыргызских писателей, издания эпоса "Манас", литература о народном творчестве кыргызского народа, переданные Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Национальной библиотекой имени Алыкула Осмонова и Национальным музеем искусств имени Гапара Айтиева.

В ходе торжественной церемонии также состоялось вручение дипломов и подарков победителям конкурса творческих работ "Рисуем Кыргызстан", объявленного генконсульством КР и Библиотечным центром "Екатеринбург".


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URL: https://www.vb.kg/398860
Теги:
литература, Россия, Кыргызстан
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