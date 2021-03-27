Выборы в Бишкеке: "Социал-демократы" потратили более 7,5 млн сомов

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий по состоянию на 19 марта на основе банковских сведений.

Так, согласно данным ЦИК, больше всего на агитационную кампанию уже потратили "Социал-Демократы", партия сыновей Алмазбека Атамбаева, - более 7,5 млн сомов. Далее следует партия "Эмгек" с потраченными 6 млн 51 тыс сомов. Третье место у "Народно-демократической партии Кыргызстана" - израсходовано уже более 5,5 млн сомов.

Поступило/Израсходовано

"Свобода выбора" поступило 1 млн 162 100 сомов/ израсходовано - 1 млн 146 470 сомов

"Партия Патриот" - 760 450 сомов / 450 735

"Реформа" - 1 млн 740 000 сомов/ 1 млн 265 567

"Эмгек" - 6 млн 833 650 сомов/ 6 млн 051 449

"Наш народ" - 973 090 сомов/ 785 492

"Ак Бата" - 5 млн 695 400 сомов/ 4 млн 854 230

"Социалистическая партия Кыргызстана" - 65 400 сомов/ 50 150

"Бутун Кыргызстан" - 225 000 сомов/ 224 155

"Замандаш" - 120 800 сомов/ 113 150

"Власть народу" - 70 150 сомов/ 57 150

"Демократическое движение Кыргызстана" - 55 300 сомов/ 50 150

"Ыйман Нуру" - 484 700 сомов/ 401 385

"Партия зеленых Кыргызстана" - 178 580 сомов/ 132 269

"Ынтымак" - 3 341 020 сомов/ 3 177 718

"Ишеним" - 1 млн 100 000 сомов/ 992 445

"Республика" - 2 156 150 сомов/ 1 798 327

"Кыргызстан" - 153 450 сомов/ 128 335

"Айкол Кыргызстан" - 50 250 сомов/ 50150

"Ата-Журт Кыргызстан" - 3 244 250 сомов/ 3 199 065

"Народно-демократическая партия Кыргызстана" - 5 607 642 сомов/ 5 577 311

"Улутман" - 50 135 сомов/ 50 035

"Социал-Демократы" - 7 657 530 сомов/ 7 509 806

"Уулу Журт" - 378 700 сомов/ 378 435

"Тынчтык" - 799 850 сомов/ 680 475.

В соответствии с п. 15 ст. 15 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики", банковские учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете политической партии. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.