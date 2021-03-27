Начальник отдела СБНОН "крышевал" сбытчиков наркотиков по Ошской области

В Ошской области пресечен канал сбыта наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

25 марта ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье

267 ч.2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с

целью сбыта) УК КР, совместно с СБНОН МВД КР в Кара-Суйском районе Ошской области задержаны сбытчики наркотических средств граждане КР Н.С.И., И.И.Х. и начальник отдела СБНОН МВД КР по городу Ош и Ошской области майор милиции С.Б.Дж.

"Установлено, что преступная группа под покровительством сотрудника СБНОН МВД КР длительное время занимались сбытом наркотических средств в особо крупном размере на территории города Ош и Ошской области", - говорится в сообщении.

В результате соответствующих мероприятий, общий вес наркотических средств изъятых у задержанных составил более 550 гр гашиша и около 100 гр героина.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ош и Ошской области.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся соответствующие мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к вышеуказанному факту.