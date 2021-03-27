"КР могут превратить либо в русофобскую страну, либо Чечню начала 90-х"

Кыргызстан будет использован в качестве инструмента нанесения удара по интересам геополитических противников США – стран-стратегических партнеров нашей республики. В настоящее время существует угроза превращения Кыргызстана либо во вторую Украину, как точку антироссийских и русофобских настроений, в худшем – во вторую Чечню начала 90-х годов с угрозой исламского фундаментализма, терроризма и религиозного экстремизма. Об этом в рамках конференции "Политические процессы в Кыргызстане и влияние на них внешнего фактора в контексте предстоящих выборов и проведения референдума по новой Конституции" заявил эксперт по безопасности Таалайбек Джумадылов.

И в этом плане, как он отметил, наши союзники должны проснуться. Так как сами мы с этим точно не справиться.

- Стратегическая цель любой геополитики – борьба за ресурсы и контроль над ними. Однако каждая страна, согласно правилам, выступает за себя. А любой крупный игрок использует малые страны для реализации стратегической цели. Кыргызстан также будет использован геополитическими игроками для сдерживания своих геополитических противников. Это отражается открыто в их стратегиях обеспечения нацбезопасности. В риторике последних событий, для США противниками являются Китай и Россия. Поэтому, скорее всего, они попытаются подорвать внутри КР крупные интеграционные проекты РФ, как например, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Второе – создание ими препятствий по стратегическому проекту Китая "Один пояс – один путь", - считает Джумадылов.

По мнению эксперта, на сегодняшний день США искусственно создали благоприятные для себя условия в КР.

- Первое, в КР в ближайшее время будет набирать обороты турбулентность в общественно-политической жизни. А выборные процессы всегда использовались для осуществления государственного переворота. В этом плане ситуация для достижения определенных целей идеальная. Второе, у нас идет серьезное повышение цен, кризисные явления, связанные с ростом цен на ГСМ, паспортный кризис, что тоже на руку для раскачки ситуации. Третий фактор – отсутствие ясной стратегии в противодействии пандемии коронавируса. Перспективы по вакцинации неясные. Четвертое – вечная туманная борьба с коррупцией и организованной преступностью. Западные игроки специально создали монстра в лице Раимбека Матраимова и Камчы Кольбаева. И это при том, что они не представляют угрозу национальной безопасности США. Это внутренняя проблема КР, с которой мы сами должны разобраться. И хотя я лично против категорически того, чтобы люди, которые были пойманы на коррупции, откупались деньгами от правосудия в разы меньше, чем их имущество. Однако вмешательство в эти вопросы других стран также недопустимо, - пояснил Джумадылов.

Следующий благоприятный фактор для раскачки ситуации с точки зрения Запада – якобы нарушения прав человека.

- Эта традиционная тема, которая предъявляется по всему миру. Недавно одна из правозащитных организаций США написала два письма руководству страны. Первое – широкомасштабное, второе – в ультимативной форме с требованием к главе независимого государства отозвать проект новой Конституции. Это запредельно! Мы суверенная страна. И очень плохо, что наш МИД никак не отреагировал на подобное заявление, - сказал Джумадылов.

Следующий фактор, имеющий место в КР - религиозный раскол, связанный с ситуацией в ДУМК. Там эти процессы продолжают зреть, говорит эксперт.

- И это при том, что использование религиозного фактора в тех или иных политических процессах недопустимо. Однако у нас есть партии, которые явно пропагандируют религиозную тематику. И эти вещи власти должны пресекать на корню. В части создания угроз для Китая Запад будет ставку в уйгурском вопросе. Тем более, что ранее у нас был теракт против Посольства КНР, который совершили уйгурские сепаратисты. Поэтому, уйгурский вопрос и ксенофобия, которая нагнетается в стране, в том числе, в отношении инвесторов может быть также использована для раскачки ситуации в стране. Все это огромные вызовы, которыми должно озаботиться высшее руководство страны, и адекватное реагирование на них, чтобы предотвратить возможные негативные сценарии для государства, - подытожил Таалайбек Джумадылов.

Отметим, конференция организована Клубом региональных экспертов "Пикир".