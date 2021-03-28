Больше всего микрокредитов в 2020 году взяли жители Ошской области. На что?

Более трети выданных в 2020 году микрокредитов направлено на развитие сельского хозяйства. Об этом сообщает Нацстатком КР.

В 2020 году микрокредитными организациями выдано кредитов на сумму 31,1 млрд. сомов, при этом число получателей составило около 707 тысяч человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения, охваченного микрокредитованием, увеличилась на 13,2 процента, а объем выданных микрокредитов - на 3,2 процента.

Значительные суммы микрокредитов выданы получателям Ошской (6,8 млрд. сомов, или 21,8

процента от общего объема выданных микрокредитов) и Джалал-Абадской (4,9 млрд. сомов, или 15,7 процента) областей, г. Бишкек (4,9 млрд. сомов, или 15,6 процента) и Чуйской области (4,2 млрд. сомов, или 13,4 процента).

Из общего объема выданных в 2020 году микрокредитов 33,6 процента направлено на развитие

деятельности в сельском хозяйстве, 28,2 процента заимствовано на потребительские нужды, 10,4

процента - в сферу торговли и общественного питания и 8,1 процента - в строительство.

При этом, по сравнению с 2019 годом доля микрокредитов, выданных в сельское хозяйство увеличилась на 2,4 процентных пункта, тогда как в сферу торговли и общественного питания (на 2,2 процентных пункта) и в строительство (на 2,3 процентных пункта), напротив, сократилась.

Уровень возвратности микрокредитов в 2020 году составил 95,4 процента, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на два процентных пункта.