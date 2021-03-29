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В США пообещали принять серьезные меры из-за "враждебных" действий России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в Вашингтоне близки к завершению своего обзора "враждебных" действий России и намерены принять серьезные меры. Его слова прозвучали в эфире телеканала CNN.

Блинкен подчеркнул, что в США видят различные примеры российской агрессии - хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия. И за это страна, утверждает госсекретарь, заплатит цену.

Он также затронул тему строительства газопровода "Северный поток-2". Блинкен сообщил, что США выразили Германии свое отношение к этому. "Согласно [американскому] законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это", - анонсировал Блинкен намерение наращивать санкции против России.

США считают газопровод геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и снижение европейской энергетической безопасности. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее пригрозил, что санкции угрожают всем участникам работ.

Между тем власти Германии пробуют несколько способов, чтобы преодолеть сопротивление Вашингтона. Во-первых, в Берлине пытаются затянуть переговоры, чтобы перевести их в активную стадию после завершения строительства. Кроме того, немцы предлагают усилить поддержку Украины взамен на отказ США от санкций.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398887
Теги:
Россия, США, санкции
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