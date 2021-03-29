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В РУз родители могут сами решать, учиться детям онлайн или оффлайн

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В Узбекистане родители могут сами решать, отправлять своих детей в школу или учиться онлайн, сообщили в Министерстве народного образования (МНО).

"В связи с началом 4-й четверти с 29 марта у многих родителей возникают вопросы, о том, как поступать при росте распространения случаев коронавируса и переводу школ на дистанционное обучение. Хотели бы еще раз напомнить, что для удобства учащихся в текущем учебном году введена гибридная система образования, то есть родители могут сами решать, отправлять своих детей в школу или получать образование дистанционно, дома через онлайн-уроки", – отметили в МНО.

В свою очередь, добавили в министерстве, в районах, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, местные власти могут усилить карантинные меры. Учитывая это, власти на местах имеют право принимать решения и переводить школы определенных районов на дистанционное обучение. Кроме того, Администрациям школ поручено уделять больше внимания соблюдению санитарно-гигиенических требований.

"Пандемия оказывает негативное воздействие не только на мировую экономику и систему образования, но и на нервную систему людей. Исходя из этого, уважаемые родители, просим Вас отнестись с пониманием к принимаемым мерам, только в сотрудничестве со школой и сохраняя взаимоуважение мы сможем преодолеть данную ситуацию", – заключили в министерстве.

Источник: Podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/398890
Теги:
дети, Узбекистан, школа, карантин
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