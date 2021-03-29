Внимание! Завтра в центральном районе Бишкека не будет воды

Завтра, 30 марта, с 9:00 утра до 18:00 часов дня будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченный улицами Фрунзе, Туголбай Ата, Ибраимова и Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете объяснили, что временное отключение воды связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Кок-Жар" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Подача воды будет прекращена в следующих учреждениях:

• ЦСМ №4 на ул. Токтогула 62;

• ЦСМ №10 на ул. Боконбаева 61;

• Производственная компания ОсОО "Айгуль текстиль" на пр. Чуй 147;

• Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) на ул. Ибраимова;

• Редакция "Вечерний Бишкек";

• Вспомогательная школа №30 для детей с ограниченными возможностями пр. Чуй 76а;

• Школы №67, №24, №6, №28;

• Национальная компьютерная гимназия №5;

• Детские сады №145, №35, №124, №61, №31;

• МТУ №18;

• Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Ельцина на ул.Киевской 44;

• Частная школа "Звездочка";

• Республиканский диагностический центр на ул. Киевской;

• ОАО "Кыргызтелеком";

• ГП "Кыргызпочтасы" на пр. Чуй 96;

• Театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева;

• АФ ОКБ "Аалам";

• КНАТИ "Кабар";

• Главное управление государственной специализированной службы охраны МВД КР;

• ОсОО "Кыргыз Инвест";

• Торговый центр "Мега Комфорт";

• Торговый центр "ЦУМ "Айчурек";

• Торгово-развлекательный центр ГУМ "Чынар";

• Магазин ювелирных изделий "Алтын" на пр. Чуй 153;

• Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций "Кыргызпатент";

• Отель "Европа" на ул. Ибраимова 70;

• Многопрофильная компания "Фон-Биш";

• "Неман-Фарм" на ул. Киевской 38;

• Рынок "Ак-Эммир";

• Свердловский районный суд;

• Родильный дом № 1;

• Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

• Компания "Динь-Чинь" на ул. Абдрахманова 135;

• ТЦ Beren Gold на ул. Усенбаева 106;

• Консульство Италии в КР;

• Кинотеатр "Ала-Тоо";

• Русский театр драмы им. Ч.Айтматова;

• Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

• Мемориальный музей-мастерская Гапара Айтиева;

• Центральная детская музыкальная школа им. П.Ф. Шубина;

• Бишкекский городской суд;

• Министерство экономики КР;

• Республиканская библиотека им.К.Баялинова.

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.