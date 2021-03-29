Внимание! Завтра в центральном районе Бишкека не будет воды

Завтра, 30 марта, с 9:00 утра до 18:00 часов дня будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченный улицами Фрунзе, Туголбай Ата, Ибраимова и Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В муниципалитете объяснили, что временное отключение воды связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Кок-Жар" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.
Подача воды будет прекращена в следующих учреждениях:
• ЦСМ №4 на ул. Токтогула 62;
• ЦСМ №10 на ул. Боконбаева 61;
• Производственная компания ОсОО "Айгуль текстиль" на пр. Чуй 147;
• Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) на ул. Ибраимова;
• Редакция "Вечерний Бишкек";
• Вспомогательная школа №30 для детей с ограниченными возможностями пр. Чуй 76а;
• Школы №67, №24, №6, №28;
• Национальная компьютерная гимназия №5;
• Детские сады №145, №35, №124, №61, №31;
• МТУ №18;
• Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Ельцина на ул.Киевской 44;
• Частная школа "Звездочка";
• Республиканский диагностический центр на ул. Киевской;
• ОАО "Кыргызтелеком";
• ГП "Кыргызпочтасы" на пр. Чуй 96;
• Театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева;
• АФ ОКБ "Аалам";
• КНАТИ "Кабар";
• Главное управление государственной специализированной службы охраны МВД КР;
• ОсОО "Кыргыз Инвест";
• Торговый центр "Мега Комфорт";
• Торговый центр "ЦУМ "Айчурек";
• Торгово-развлекательный центр ГУМ "Чынар";
• Магазин ювелирных изделий "Алтын" на пр. Чуй 153;
• Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций "Кыргызпатент";
• Отель "Европа" на ул. Ибраимова 70;
• Многопрофильная компания "Фон-Биш";
• "Неман-Фарм" на ул. Киевской 38;
• Рынок "Ак-Эммир";
• Свердловский районный суд;
• Родильный дом № 1;
• Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
• Компания "Динь-Чинь" на ул. Абдрахманова 135;
• ТЦ Beren Gold на ул. Усенбаева 106;
• Консульство Италии в КР;
• Кинотеатр "Ала-Тоо";
• Русский театр драмы им. Ч.Айтматова;
• Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева
• Мемориальный музей-мастерская Гапара Айтиева;
• Центральная детская музыкальная школа им. П.Ф. Шубина;
• Бишкекский городской суд;
• Министерство экономики КР;
• Республиканская библиотека им.К.Баялинова.
ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, организации запастись питьевой водой.
По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.