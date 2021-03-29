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Мужчина избил бывшую жену и открыл стрельбу в ее доме

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- Екатерина Улитина
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Мужчина приехал в дом к своей бывшей жене, избил ее и выстрелил из огнестрельного оружия в пол. Женщина, 28-летняя жительница Жайылского района обратилась с заявлением в милицию.

По данным ГУВД Чуйской области, данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района по признакам предусмотренного  ст. 266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

В рамках проведения рейдовых мероприятия под наименованием "Бандит" сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области совместно, с  СКМ ОВД Жайылского района задержали 34-лентнего Б.Т.  подозреваемого в совершении вышеуказанного преступления. Задержанный состоит на оперативном учете в МВД как член организованной преступной группировки. Задержанного передали в  Следственную службу ОВД района. Оружие изъято, назначена экспертиза.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/398906
Теги:
ОПГ, семейное насилие, Кыргызстан
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