Мужчина избил бывшую жену и открыл стрельбу в ее доме

Мужчина приехал в дом к своей бывшей жене, избил ее и выстрелил из огнестрельного оружия в пол. Женщина, 28-летняя жительница Жайылского района обратилась с заявлением в милицию.

По данным ГУВД Чуйской области, данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района по признакам предусмотренного ст. 266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

В рамках проведения рейдовых мероприятия под наименованием "Бандит" сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области совместно, с СКМ ОВД Жайылского района задержали 34-лентнего Б.Т. подозреваемого в совершении вышеуказанного преступления. Задержанный состоит на оперативном учете в МВД как член организованной преступной группировки. Задержанного передали в Следственную службу ОВД района. Оружие изъято, назначена экспертиза.

Расследование продолжается.