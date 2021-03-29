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Глава МВД: Выборы должны быть чистыми и прозрачными, без подкупа голосов

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- Оксана Гут
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Министр внутренних дел поручил усилить меры по обеспечению общественного порядка и

безопасности граждан в период подготовки и проведения референдума и выборов депутатов местных кенешей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

29 марта министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание со всеми руководителями подразделений внутренних дел по подготовке и проведению референдума и выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, в ходе которого поручил усилить меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

В работе совещания приняли участие руководители служб центрального аппарата МВД, главных управлений, управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей и города Ош, ГУВД Чуйской области и города Бишкек.

В ходе подготовки и проведении референдума и выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики с 13 по 27 марта в органы внутренних дел Кыргызской Республики поступило 55 сообщений. Из них: 12 преступлений и 13 - проступки.

Проведен ряд мероприятий по подготовке и проведению референдума и выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики. Разработан и направлен в территориальные управления и отделы для исполнения, комплексный план мероприятий по обеспечению правопорядка. План включает в себя организацию работы по сохранению законности, прав и свобод граждан, охране избирательных участков, инвентаря, безопасности транспортировки и доставки избирательных бюллетеней на участки в период подготовки и проведения референдума и выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики.

В свою очередь глава МВД Улан Ниязбеков потребовал от руководителей органов внутренних дел, принявших участие в совещании, четко и своевременно выполнять поставленные задачи, в оперативном порядке устранять имеющиеся недостатки.

"Выборы должны быть чистыми и прозрачными, подкупов голосов не должно быть. Честные выборы – это будущее Кыргызстана. Мы должны на высоком уровне обеспечить охрану общественного порядка во время выборов и референдума и не допускать каких-либо нарушений. Все материалы, связанные с нарушениями во время выборов, будут тщательно изучены и в рамках законодательства будут приняты меры. Провести всестороннее и объективное расследование дел, связанных с выборами, поэтому принятие решений в интересах различных партий недопустимо. Во время предвыборной кампании будет обеспечена общественная безопасность и безопасность дорожного движения.

Чтобы в ходе выборов не было нареканий в сторону милиции, органы внутренних дел совместно с Центральной избирательной комиссией, местными органами власти на местах должны проводить разъяснительную работу и своевременно принимать меры по пресечению правонарушений. В работе передвижной приемной милиции будет уделено

внимание вопросам пресечения преступлений, проступков, которые могут оказать негативное влияние на социально-бытовые условия", - сказал Улан Ниязбеков.

По итогам совещания будут разработаны и приняты дополнительные планы действий и организационные решения, связанные с деятельностью милиции.


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URL: https://www.vb.kg/398908
Теги:
выборы, закон, нарушения, Кыргызстан, подкуп, МВД, ЦИК
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