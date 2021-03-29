Забытый в СИЗО: Российского инвестора в КР лишают защиты?

Российский инвестор в Кыргызстане 3-й год находится под стражей, а дело стоит и не двигается. Об этом редакции VB.KG заявил адвокат Ислам Боров, который по этому поводу обратился к президенту Кыргызстана.

По словам юриста, гражданин Российской Федерации, соучредитель Кыргызско-Российского ОсОО "Фирма "АКИФ" Сергей Филенков два года и три месяца содержится под стражей, и каждые 2 месяца ему в районном суде продлевают срок содержания, а в городском суде оставляет в силе постановление района.

- Для обоснования продления срока содержания под стражей Сергея Фищенко указывают, что судебное разбирательство еще не начато, не доброшены потерпевшие и свидетели, а Фищенко обвиняется "В ТЯЖКОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ, УЩЕРБ НЕ ВОЗМЕЩЕН и суд считает ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ изменение ему меры пресечения.

Но в соответствии со статьей 17 УПК Кыргызской Республики "Презумпция невиновности": Каждый считается невиновным в совершении преступления или проступка пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным приговором".

И как понять преждевременность изменения меры пресечения, указанную в постановлении суда? По факту, судебное разбирательство еще не начато, но это обстоятельство никак не может влиять на продление срока содержания под стражей Фищенко, учитывая что он находится в СИЗО более 2-х лет, - сказал Боров.

Представитель Фищенко в недоумении, почему его подзащитному уже в течении 2-х лет не предоставляется возможность ознакомиться с материалами уголовного дела, тем самым лишая его полноценной защиты.

-То есть налицо полное нарушение его конституционного права. Напомню, что статья 274 УПК Кыргызской Республики определяет что "уголовное дело с менее тяжким преступлением подлежит разрешению по существу судьей в срок не позднее одного месяца, дело о тяжком или особо тяжком преступлении - в двухмесячный срок. А в случае невозможности закончить судебное разбирательство в установленный срок он должен быть продлен в порядке, предусмотренном частями 3.4.5 статьи 293 настоящего Кодекса. Также напомним, что статьи о продлении срока содержания под стражей более одного года были признаны утратившими силу 16 декабря 2020 года. То есть содержание под стражей свыше года - невозможно!

Ущерб государству не нанесен. Ущерба по уголовному делу нет, а только у юридического лица Фирма "АКИФ" имеется кредитная задолженность, к которой Фищенко имеет опосредованное отношение в качестве соучредителя Общества.

При этом суд обвиняет Фищенко в покушении на мошенничество в виде невозврата кредита, хотя изначально он проходил как потерпевший.

Следователь ГСБЭП при ПКР( финансовой полиции, которой уже нет!) в угоду определенных лиц умышленно и незаконно перевел гражданское правонарушение в область уголовного судопроизводства и в январе 2019 г задержал Фищенко, который до сих пор находится под стражей с попустительства органов прокуратуры и судебных органов, которые поддерживают и продлевают ему срок содержания под стражей каждые 2 месяца вот уже третий год.

Это уже не мера пресечения, а мера наказания в отношении лица, которому еще не вынесен обвинительный приговор. Это грубое нарушение закона.

Следователь ГСБЭП, которой уже нет, намерено создает негативный образ Фищенко. Этот следователь вспоминает уже погашенную судимость Фищенко в РФ. А все что может положительно охарактеризовать моего подзащитного отвергается, - отметил Ислам Боров.

В своем обращении к президенту адвокат напомнил главе государства о важности честной и беспристрастной работы, от которой зависит будущее экономики и страны в целом.

- Данная ситуация отпугивает потенциальных инвесторов. Именно отсутствие защиты предпринимателей и их собственности напрямую связано с отсутствием инвестиций. Поэтому мы просим президента взять дело под свой контроль, - сказал он.