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Внимание! Маршрут троллейбуса №5 изменен, №14 – приостановил работу

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке изменен маршрут троллейбуса №5, троллейбус №14 временно снят с маршрута. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня в 10:53 часов на подстанции, на отрезке улицы Шота Руставели и микрорайона "Джал" произошла авария. На место оперативно выехали сотрудники городского троллейбусного управления (МП "БТУ"), прямо сейчас ведутся ремонтные работы. Из-за угрозы перенапряжения сети по причине большой нагрузки, внесены временные изменения:

Троллейбусный маршрут №5, который ранее курсировал от микрорайона "Тунгуч" до микрорайона "Джал", временно будет ездить по схеме мкр. "Тунгуч" - мкр. №8. Троллейбусный маршрут №14 временно приостановил работу", - говорится в сообщении мэрии.

В муниципалитете отмечают, что это временные меры, маршруты будут восстановлены по мере устранения аварии.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства, просит горожан заранее продумывать маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/398915
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, водитель троллейбуса
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