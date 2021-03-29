Камчы Кольбаев выдал дочь замуж (видео)

Криминальный авторитет, который подозревается в организации преступной группировки, Камчыбек Асанбек Кольбаев выдал замуж одну из дочерей. Торжество состоялось на минувших выходных в Бишкеке. Видео с праздника распространяются в социальных сетях.

Известно, что мужем Эркеайым стал некий Руслан, ему 25 лет.

В субботу состоялся обряд нике в кафе "Арзу гранд". На следующий день состоялась свадьба в ресторане "Версаль".

Известно, что Эркеайым является средней из трех дочерей Камчы Кольбаева, кроме того у него есть сын.