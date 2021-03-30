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В Кыргызстане младшеклассников оставят без оценок

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- Н Крайнова
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В Минобразования наконец–то посчитали, что дети слишком перегружены школьными предметами. Чиновники МОиН предлагают уменьшить предельную учебную нагрузку и даже не ставить оценки до второго полугодия с 1–го по 3–й класс!

В презентации проекта нового школьного стандарта приняли участие первый вице–премьер–министр Артем Новиков, директора школ со всех регионов страны и родители школьников.

Президент Кыргызской академии образования Назира Дюшеева сообщила, что предлагается сокращение учебного плана и уменьшение предельной нагрузки в 6–11–х классах до 30 часов в неделю.

- Это пока только предложения, которые еще не приняты. После обсуждений будут приниматься решения. За 5 месяцев текущего года мы должны разработать и утвердить базисный учебный план и предметные стандарты для начальной школы, - объясняет Дюшеева.

Однако многим педагогам сокращение учебной нагрузки показалось неоправданным.

- Ранее уже проводилось сокращение учебного плана до 32–34 часов. Это привело к тому, что на изучение предметов часов становится все меньше. А содержание не меняется, как нет и новых учебников, которые соответствовали бы новому государственному стандарту, который был принят в 2014 году, менялся в 2017–м. Однако соответствующие учебники в школах так и не появились. На практике получается, что обучаем детей по старым учебникам, но как–будто по вновь принятым стандартам, - говорит директор школы № 26 Елена Селезнева.

- Мы рассматриваем пятидневку, поэтому прописали 30 часов. Сокращение предметных часов произошло из–за интеграции некоторых предметов. Например, в начальной школе было 10 предметов, этику убрали, и стало 9, - поясняет сотрудник КАО Елисей Син.

- Не совсем правильный подход выбран с точки зрения сокращения часов. Как рассказал недавно приезжавший министр просвещения РФ, в России сейчас 35 часов, а вы хотите сократить с 33 до 30. Если понадобится, можно сделать и шестидневную учебную неделю, - сказал первый вице–премьер Новиков.

- Мы готовы пересмотреть. Но за каждым учебным предметом, за каждым часом в Минфине заложены миллионные средства. Изначально для системы образования была поставлена четкая задача. Все говорили, что у нас огромная учебная нагрузка, что нельзя так мучить детей и педагогов. И была поставлена задача - 5 дней, учебная нагрузка должна быть уменьшена до 900 часов в год или даже 840 часов. Мы сейчас на 1020 часах с трудом держимся, каждый предмет и каждый час отстаиваем. Это связано с финансированием. Если правительство нас поддержит, мы готовы все доработать, - поясняет замминистра образования Надира Джусупбекова.

Отказываться от пятидневки педагоги не хотят. Но просят разобраться, какие предметы основные.

- Для полноценного отдыха и детям, и учителям нужна пятидневка, но не за счет сокращения основных предметов. До сих пор я не могу понять: почему мы должны в объеме 5 часов в неделю изучать английский язык, когда нам важнее уделить время кыргызскому и русскому языкам. Целый час в неделю, с 5–х по 9–е классы, теряется на предмет "Технология", который объединяет уроки труда и черчения. А ведь это время можно занять чем–то важным, математикой, химией, физикой, - считает замдиректора гимназии № 33 Анатолий Прокушкин.

- Мы перешли на пятидневку, но понимаем, что по 7 - 8 часов находиться в учебном процессе для ребенка сложно по эпидемиологическим требованиям. С учетом домашнего задания у школьников выходит чуть ли не 60–часовая учебная неделя. К тому же ученики старших классов ходят на дополнительные курсы. Получается, что школьник, который хочет получить серьезное образование, практически весь день в учебной системе. Поэтому мы пошли по другому пути, уменьшая учебную нагрузку за счет интеграции предметов. Например, объединили "Человек и общество", "ОБЖ", и "Этику" в один предмет. Также интегрированы "История" и "Мировая история". Рассматривается вопрос объединения других предметов, - сообщила главный специалист по школьному образованию МОиН Зоя Пак.

В Минобразе обещают, что при утверждении новых стандартов будут учитываться мнения всех заинтересованных сторон: учителей, учеников и их родителей.

Первый вице–премьер Новиков поручил Министерству образования пересмотреть существующую школьную программу с учетом увеличения часов по базовым предметам.

- Установки Министерства экономики и финансов не должны служить основанием для подготовки учебных планов. Давайте сделаем качественный стандарт школьного образования и нормальную учебную программу с 1–х по 11–е классы и затем будем защищать ее в Минэкономики, - предложил Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/398927
Теги:
дети, школа, Кыргызстан, Министерство образования
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