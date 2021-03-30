В Ташкенте решили развивать альтернативу общественному транспорту – байкшеринг, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Ожидается запуск в тестовом режиме проекта по байкшерингу [система проката, предоставляющая бесплатный или дешевый доступ к велосипеду для кратковременных поездок]. Сначала проект будет запущен в Юнусабадском районе, предварительно он охватит 4 точки", – рассказал корреспонденту Podrobno.uz начальник отдела проектов, внешних связей и инвестиций "Тошшахартрансхизмат" Шахбоз Гафуров.

По итогам трехмесячного тестирования этот опыт планируется распространить на другие районы столицы. Во многих странах Европы байкшеринг используется как альтернатива общественному транспорту.

Согласно статистике, сегодня более 40 тысяч людей в Ташкенте пользуются велосипедом. Как правило, это имеет досуговый характер, поэтому есть планы сделать этот вид транспорта полноценным средством передвижения. Предполагается, что эти планы будут иметь потенциальный успех.