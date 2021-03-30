Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

В Ташкенте решили развивать альтернативу общественному транспорту

31  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте решили развивать альтернативу общественному транспорту – байкшеринг, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Ожидается запуск в тестовом режиме проекта по байкшерингу [система проката, предоставляющая бесплатный или дешевый доступ к велосипеду для кратковременных поездок]. Сначала проект будет запущен в Юнусабадском районе, предварительно он охватит 4 точки", – рассказал корреспонденту Podrobno.uz начальник отдела проектов, внешних связей и инвестиций "Тошшахартрансхизмат" Шахбоз Гафуров.

По итогам трехмесячного тестирования этот опыт планируется распространить на другие районы столицы. Во многих странах Европы байкшеринг используется как альтернатива общественному транспорту.

Согласно статистике, сегодня более 40 тысяч людей в Ташкенте пользуются велосипедом. Как правило, это имеет досуговый характер, поэтому есть планы сделать этот вид транспорта полноценным средством передвижения. Предполагается, что эти планы будут иметь потенциальный успех.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398928
Теги:
Узбекистан, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  