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Авария устранена! Троллейбусы №5 и №14 курсируют в прежнем режиме

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- Оксана Гут
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Авария устранена! С сегодняшнего дня троллейбусы №5, №14 курсируют в прежнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Мы устранили аварию на подстанции на отрезке улицы Шота Руставели и микрорайона "Джал", с сегодняшнего дня троллейбусы по маршрутам №5 и №14 курсируют в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера из-за угрозы перенапряжения сети по причине большой нагрузки, были внесены временные изменения в схемы троллейбусов №5, №14.

Мэрия выражает благодарность за понимание и терпение.

По вопросам работы общественного транспорта, всегда готовы ответить по номерам:

Управление городского транспорта (маршрутки) - 0550143637;

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов - 0553022753;

Бишкекское троллейбусное управление - 0700411905.


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URL: https://www.vb.kg/398929
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, авария
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