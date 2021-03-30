Авария устранена! Троллейбусы №5 и №14 курсируют в прежнем режиме

Авария устранена! С сегодняшнего дня троллейбусы №5, №14 курсируют в прежнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Мы устранили аварию на подстанции на отрезке улицы Шота Руставели и микрорайона "Джал", с сегодняшнего дня троллейбусы по маршрутам №5 и №14 курсируют в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера из-за угрозы перенапряжения сети по причине большой нагрузки, были внесены временные изменения в схемы троллейбусов №5, №14.

Мэрия выражает благодарность за понимание и терпение.

По вопросам работы общественного транспорта, всегда готовы ответить по номерам:

Управление городского транспорта (маршрутки) - 0550143637;

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов - 0553022753;

Бишкекское троллейбусное управление - 0700411905.