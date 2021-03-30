Омбудсмен просит изменить меру пресечения Фариду Ниязову в связи с болезнью

Омбудсмен Токон Мамытов обратился к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой рассмотреть вопрос изменения меры пресечения бывшему главе аппарата президента Фариду Ниязову в связи с его тяжелым состоянием здоровья.

"3 марта 2021 года консилиум врачей из числа специалистов Национального центра кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики установил диагноз Ф. Ниязова - гипертоническая болезнь III степени. Этот диагноз входит в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых, утвержденный Постановлением Правительства КР от 20 июня 2018 года № 296 "Об утверждении Перечня тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых". Данное заключение консилиума дает основания для изменения меры пресечения Ф. Ниязова. Заключение консилиума дает основания для освобождения Ф. Ниязова из-под стражи", - говорится в сообщении Омбудсмена.

Напомним, Фарид Ниязов находится под стражей с 10 октября 2020 года. Он подозревается в организации митингов 9 октября на площади Ала-Тоо. Его обвиняют по двум статьям "соучастие" и "массовые беспорядки". Суд продлил арест Фарида Ниязова до 10 апреля.