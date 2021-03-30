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Прокуратура вернула государству земельный участок в центре Бишкека

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- Екатерина Улитина
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Органами прокуратуры города Бишкек возвращен в государственную собственность имущественный комплекс: нежилые помещения части первого и подвального этажей, площадью 353,8 м² и земельный участок площадью 1650 м², расположенные на пересечении улиц Киевская-Панфилова города Бишкек. Оценочной стоимость имущества - 95 млн. 361 тыс. сомов.

Установлено, что в нарушение Указа Президента Кыргызской Республики от 16 февраля 1995 года Фондом Госимущества на основании распоряжения Правительства Кыргызской Республики принято решение о передаче частному лицу земельного участка площадью 2,1 га под существующим комплексом зданий и сооружений, ограниченного улиц Киевской, улицы Логвиненко и улицы Панфилова. В дальнейшем незаконно произведены сделки с указанным объектом.   

В этой связи прокуратурой внесены иски в судебные органы о признании распоряжения Правительства Кыргызской Республики, приказа Фонда Госимущества, постановления мэрии города Бишкек, государственного акта о праве частной собственности, а также последующих сделок с указанным объектом недействительными.

По результатам судебных разбирательств исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

На основании предписания прокуратуры от 15 марта 2021 года Фондом по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики приказом от 23 марта 2021 года имущественный комплекс принят в государственную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/398936
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, суд, Бишкек
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