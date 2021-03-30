Для некоторых кыргызстанцев затруднен въезд в Россию

Несмотря на возобновление авиасообщения между Кыргызстаном и Россией некоторые граждане республики по-прежнему испытывают проблемы с въездом в РФ. Об этом сообщил почетный председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

Причины тому, по его словам, разные. В их числе – ограниченное количество регулярных авиарейсов, дороговизна билетов, нынешние цены на которые не всем по карману, необходимость иметь установленные основания для прибытия, это наличие вида на жительство, наличие родственников первой очереди (родители, дети) – граждан России, проживающих в ней, официальное подтверждение от клиники, куда кыргызстанец отправляется на обследование или лечение. Также требуется располагать результатом ПЦР-теста, сданным за три дня до вылета.

"Есть и еще одна проблема – говорит Аттокуров. – Речь идет о соотечественниках, которые в разгар пандемии вернулись на родину, не успев, скажем, заплатить имеющийся административный штраф. Вследствие этого они попали в "черный" миграционный список, из-за чего теперь им закрыт обратный въезд в Россию. Он будет открыт только после погашения штрафа, урегулирования всех правовых вопросов. А это - весьма волокитное дело, поскольку все решается только через суд. И уже бывали случаи, когда по прибытию в Москву семьи одному из ее членов приходилось возвращаться обратно в Кыргызстан".

Сегодня отправляться из КР в РФ можно регулярными рейсами трех авиакомпаний – "АвиаТраффик Компани", "Аэрофлот – Российские авиалинии", "Уральские Авиалинии", эти перелеты выполняются в соответствии с решением Федерального агентства воздушного транспорта РФ. Осуществляются и чартерные рейсы, в ближайшие дни ими, как ожидается можно будет добираться из Бишкека еще в четыре российских города - Казань, Пермь, Самару, Нижний Новгород. И все же о возвращении к допандемическим временам, когда еженедельно производилось до 50 рейсов в неделю из Кыргызстана в различные города РФ, речь пока не идет.

Комментируя нынешнюю ситуацию, Валентина Чупик, руководитель правозащитной организации "Тонг Жахони", занимающейся миграционной проблематикой, отмечает, что в силу имеющихся сложностей не каждый трудовой мигрант из Кыргызстана сможет сейчас отправиться на заработки в Россию: "Рабочие не полетят, потому что у них просто нет таких денег. Они ведь и приезжали в Россию, чтобы деньги заработать. В таких условиях едут к нам только те, у кого в России родственники или бизнес, а также люди, которым нужно в стационар на лечение".

Как сообщалось ранее, в России из-за пандемии и связанных с нею ограничений в международном транспортном сообщении заметно снизилось количество граждан других стран, в том числе – Евразийского экономического союза. В случае с Кыргызстаном такое снижение, по данным Eдиной межведомственной информационно-статистической системы РФ, произошло почти в три раза.