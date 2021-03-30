Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

Для некоторых кыргызстанцев затруднен въезд в Россию

239  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несмотря на возобновление авиасообщения между Кыргызстаном и Россией некоторые граждане республики по-прежнему испытывают проблемы с въездом в РФ. Об этом сообщил почетный председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

Причины тому, по его словам, разные. В их числе – ограниченное количество регулярных авиарейсов, дороговизна билетов, нынешние цены на которые не всем по карману, необходимость иметь установленные основания для прибытия, это наличие вида на жительство, наличие родственников первой очереди (родители, дети) – граждан России, проживающих в ней, официальное подтверждение от клиники, куда кыргызстанец отправляется на обследование или лечение. Также требуется располагать результатом ПЦР-теста, сданным за три дня до вылета.

"Есть и еще одна проблема – говорит Аттокуров. – Речь идет о соотечественниках, которые в разгар пандемии вернулись на родину, не успев, скажем, заплатить имеющийся административный штраф. Вследствие этого они попали в "черный" миграционный список, из-за чего теперь им закрыт обратный въезд в Россию. Он будет открыт только после погашения штрафа, урегулирования всех правовых вопросов. А это - весьма волокитное дело, поскольку все решается только через суд. И уже бывали случаи, когда по прибытию в Москву семьи одному из ее членов приходилось возвращаться обратно в Кыргызстан".

Сегодня отправляться из КР в РФ можно регулярными рейсами трех авиакомпаний – "АвиаТраффик Компани", "Аэрофлот – Российские авиалинии", "Уральские Авиалинии", эти перелеты выполняются в соответствии с решением Федерального агентства воздушного транспорта РФ. Осуществляются и чартерные рейсы, в ближайшие дни ими, как ожидается можно будет добираться из Бишкека еще в четыре российских города - Казань, Пермь, Самару, Нижний Новгород. И все же о возвращении к допандемическим временам, когда еженедельно производилось до 50 рейсов в неделю из Кыргызстана в различные города РФ, речь пока не идет.

Комментируя нынешнюю ситуацию, Валентина Чупик, руководитель правозащитной организации "Тонг Жахони", занимающейся миграционной проблематикой, отмечает, что в силу имеющихся сложностей не каждый трудовой мигрант из Кыргызстана сможет сейчас отправиться на заработки в Россию: "Рабочие не полетят, потому что у них просто нет таких денег. Они ведь и приезжали в Россию, чтобы деньги заработать. В таких условиях едут к нам только те, у кого в России родственники или бизнес, а также люди, которым нужно в стационар на лечение".

Как сообщалось ранее, в России из-за пандемии и связанных с нею ограничений в международном транспортном сообщении заметно снизилось количество граждан других стран, в том числе – Евразийского экономического союза. В случае с Кыргызстаном такое снижение, по данным Eдиной межведомственной информационно-статистической системы РФ, произошло почти в три раза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398944
Теги:
Россия, Кыргызстан, самолеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  