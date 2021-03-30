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Таджикистан будет регулировать цены на авиабилеты в Россию

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Власти Таджикистана установили предельную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы из Душанбе в Москву. Решение принято Агентством гражданской авиации республики.

Так, стоимость билета в один конец не должна быть выше $400–500. За соблюдением установленного порога будут тщательно наблюдать представители правительства.

Также отмечается, что регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Один будет выполнять таджикистанская авиакомпания "Сомон Эйр", второй – российская "ЮТэйр".

Напомним, с 1 апреля Россия открывает регулярное авиасообщение с рядом стран, в том числе с Таджикистаном. Этого решения ожидали давно, так как пока границы остаются закрытыми и для въезда необходимо основание, которое не выдают, например, трудовым мигрантам.

Хотя авиасообщение постепенно восстанавливается, число авиарейсов значительно меньше, чем в допандемийное время. Такая ситуация может привести к повышенному спросу и росту цен на авиабилеты.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/398948
Теги:
авиация, Россия, Таджикистан, Москва, самолеты
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