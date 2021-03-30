Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

Песков назвал главное хобби Путина

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главное хобби президента Владимира Путина - это чтение, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".

"В основном это историческая литература, мемуары", - уточнил он.

По его словам, Путин выписывает газеты, которые приходят и в Кремль, и в Ново-Огарево. Кроме того, они всегда есть в самолете, поэтому президент довольно часто их просматривает, когда куда-то летит. Кроме того, он получает дайджесты прессы.

Помимо этого, Путин смотрит немецкие телеканалы, а также англоязычные.

"Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", - рассказал Песков.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398956
Теги:
Владимир Путин, президент, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  