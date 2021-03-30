Песков назвал главное хобби Путина

Главное хобби президента Владимира Путина - это чтение, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".

"В основном это историческая литература, мемуары", - уточнил он.

По его словам, Путин выписывает газеты, которые приходят и в Кремль, и в Ново-Огарево. Кроме того, они всегда есть в самолете, поэтому президент довольно часто их просматривает, когда куда-то летит. Кроме того, он получает дайджесты прессы.

Помимо этого, Путин смотрит немецкие телеканалы, а также англоязычные.

"Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", - рассказал Песков.

Источник: РИА новости