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В Бишкеке ужесточают масочный режим в общественном транспорте

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- Оксана Гут
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И.о.мэра обеспокоен безопасностью пассажиров общественного транспорта, заявляет пресс-служба мэрии Бишкека.

"Эпидситуация в столице остается напряженной, и.о.мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов поручил транспортным службам усилить санитарные рейды в автобусах, троллейбусах и маршрутках", - сообщают в муниципалитете.

Сотрудники управлений городского транспорта (УГТ) столичной мэрии и патрульной службы милиции (УПСМ) совместно с транспортной инспекцией при министерстве транспорта и дорог КР и ЦГСЭН г. Бишкек проверяют соблюдение санитарных правил в салонах общественного транспорта.

В этот раз нарушителям условий пандемии дано предупреждение, за повторное нарушение – несоблюдение масочного режима, отсутствие санитайзера – будут составлены административные протоколы согласно Кодексу КР "О нарушениях".

Отмечается, что с начала февраля в столичном общественном транспорте проводятся санинспекции, за это время проверено 815 транспортных средств, общая сумма штрафов составила 151 тысячу сомов.

"Дорогие горожане! Убедительно просим вас выполнять все санитарно-эпидемиологические правила при поездке в общественном транспорте, строго соблюдать масочный режим! Избегайте купюр, в автобусах и троллейбусах оплачивайте проезд картой "Тулпар". Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/398959
Теги:
мэрия, наказание, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, маски, карантин
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