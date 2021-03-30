В Бишкеке ужесточают масочный режим в общественном транспорте

И.о.мэра обеспокоен безопасностью пассажиров общественного транспорта, заявляет пресс-служба мэрии Бишкека.

"Эпидситуация в столице остается напряженной, и.о.мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов поручил транспортным службам усилить санитарные рейды в автобусах, троллейбусах и маршрутках", - сообщают в муниципалитете.

Сотрудники управлений городского транспорта (УГТ) столичной мэрии и патрульной службы милиции (УПСМ) совместно с транспортной инспекцией при министерстве транспорта и дорог КР и ЦГСЭН г. Бишкек проверяют соблюдение санитарных правил в салонах общественного транспорта.

В этот раз нарушителям условий пандемии дано предупреждение, за повторное нарушение – несоблюдение масочного режима, отсутствие санитайзера – будут составлены административные протоколы согласно Кодексу КР "О нарушениях".

Отмечается, что с начала февраля в столичном общественном транспорте проводятся санинспекции, за это время проверено 815 транспортных средств, общая сумма штрафов составила 151 тысячу сомов.

"Дорогие горожане! Убедительно просим вас выполнять все санитарно-эпидемиологические правила при поездке в общественном транспорте, строго соблюдать масочный режим! Избегайте купюр, в автобусах и троллейбусах оплачивайте проезд картой "Тулпар". Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении мэрии.