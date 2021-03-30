ГКНБ нашел более 2 тонн контрабандного горючего

В Баткенской области сотрудники ГКНБ при обыске складского помещения территории, прилегающей к одной из АЗС обнаружили автомашины с контрабандными ГСМ.

"29 марта 2021 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.39-358 ч.1 УК Кыргызской Республики, согласно санкции Баткенского районного суда произведен обыск складского помещения и прилегающей территории АЗС "BS-Petrol" с.Жаштык

Лейлекского района Баткенской области. В результате обыска на территории склада были обнаружены и задержаны автомашины марки "Ssang Yong Musso" и "Opel Zafira", в салонах которых установлены кустарным способом специально

оборудованные емкости, для перевозки ГСМ", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

Установлено, что контрабандный груз предназначался для вывоза соседнею республику. Общий объем ГСМ составляет более двух тонн. Задержанные транспортные средства были доставлены и переданы КПП "Кайрагач" ПС ГКНБ КР.

По данному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению фактических обстоятельств и причастных к контрабанде лиц.