В мире набирает обороты вакцинный туризм - СМИ

Множество стран, в том числе США, ОАЭ и Куба, готовы вакцинировать от коронавируса не только своих граждан, но и иностранцев, что породило феномен "вакцинного туризма", передает Tengrinews.kz со ссылкой на National Public Radio.

Сообщается, что с подобной инициативой выступили в США, ОАЭ и на Мальдивах. А некоторые страны, такие как Куба, намерены сделать вакцинный туризм государственной стратегией.

Издание сообщает, что на Кубе в случае успешных испытаний вакцины намерены предложить латиноамериканским и американским туристам пройти вакцинацию на острове.

"Пляж, мохито и вакцина. Как вам такое предложение? Вы бы поехали на Кубу, чтобы пройти вакцинацию?" - говорится в рекламе поездки на Кубу венесуэльского телеканала Telesur.

Тем не менее эксперты предупреждают, что подобная политика обречена на провал по целому ряду причин. Дело в том, что в большинстве стран вакцины в первую очередь поступают для их граждан.

Кроме того, доз вакцины ограниченное количество, а значит, зачастую страны неспособны выделять необходимое количество для вакцинации туристов. При этом, когда вакцины против коронавируса будут в изобилии, подобный вид туризма больше не будет иметь смысла.