Дональд Трамп запустил сайт для своих сторонников

Бывший президент США Дональд Трамп совместно с супругой Меланией запустил новый сайт для своих сторонников, передает Tengrinews.kz.

Сайт 45-го президента США получил название 45office.com. На главной странице сайта говорится, что офис Дональда Трампа "стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа".

"С помощью гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки. На этом посту президент Трамп останется неутомимым защитником трудолюбивых мужчин и женщин нашей великой страны и их права на жизнь в безопасности, достоинстве, процветании и мире", - отмечается на сайте.

Ранее супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания сообщила об открытии "Офиса Мелании Трамп" в Палм-Бич.