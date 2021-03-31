В МПА СНГ готовятся к наблюдению за референдумом в Кыргызстане

Конституционный референдум в Кыргызстане, назначенный на 11 апреля, подготовка к нему стали темой онлайн-встреч с участниками электорального процесса в республике. Встречи провела группа сотрудников и экспертов Международного института мониторинга развития демократии Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с заместителем руководителя Секретариата Совета МПА - директором этого института Иваном Мушкетом.

Как отметили в МПА СНГ, эти диалоги состоялись в рамках долгосрочного мониторинга подготовки к проведению референдума по проекту закона "О Конституции Кыргызской Республики". Собеседниками экспертов МПА стали специальный представитель Центризбиркома КР при Ошской территориальной избирательной комиссии Расулбек Кадыров, председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов, представители республиканской общественности.

Стороны обсудили состав списков избирателей, особенности волеизъявления вне помещений для голосования, обеспечение доступа на избирательные участки для лиц с ограниченными возможностями, порядок финансирования подготовки и проведения выборов, другие аспекты администрирования референдума. Особое внимание было уделено защите участников голосования в период пандемии COVID-19.

Иван Мушкет высоко оценил работу, проводимую в Кыргызстане в электоральной сфере. И проинформировал собеседников о составе и работе мониторинговой группы. По его словам, на данный момент заявки на аккредитацию в качестве международных наблюдателей подали 33 представителя Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в дальнейшем это число возрастет за счет парламентариев, включенных в состав группы.

Уже определен координатор мониторинговой группы - им назначен председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, член Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Дилшод Рахмон.

Иван Мушкет также сообщил о том, что наблюдение за проведением референдума будет вестись не только на территории Кыргызстана, но и на зарубежных участках в Беларуси, России, ФРГ , КНР и других странах.

Референдум (всенародное голосование) по проекту Закона КР "О Конституции Кыргызской Республики" состоится 11 апреля 2021 года. Закон предусматривает переход на президентскую форму правления в стране - именно ей большинство избирателей отдало предпочтение по итогам голосования 10 января 2021 года, а также предполагает ряд других изменений", - напомнили в МПА СНГ.