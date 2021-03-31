Как добиться серьезных успехов в сумо? Мнение богатырей Кыргызстана

Кто сказал, что люди с большим весом медлительны и инертны? Это более чем спорное утверждение в очередной раз опровергли участники завершившегося на прошлой неделе открытого первенства Бишкека по сумо среди юниоров и взрослых.

Общеизвестно, что родина сумо - Япония, но не все знают, что лучшие сумоисты считаются чуть ли не богами, живущими на земле. Во всяком случае, к богатырям, экипированным во время поединков в маваси (борцовский пояс, набедренная повязка), отношение у рядовых японцев более чем трепетное.

Стать профессиональным сумоистом в Японии сложно. Нужно пройти через множество соревнований среди любителей, и только потом (может быть!) честолюбивому спортсмену разрешат участвовать в турнирах профессионалов. А представительницам прекрасного пола путь на такие сражения вообще заказан. В этой стране, конечно, блюдут законы гендерного равенства, но для сумо сделано исключение.

В Кыргызстане сумо стало развиваться в 90–х годах прошлого века. Во главе этого движения встал Айбек Чекошев, большой любитель всевозможных борцовских стилей. И уже через год новоиспеченные сумоисты стали побеждать на международных любительских турнирах. Сам Айбек Чекошев, а также Тилек Усупов, Алмаз Эргешов, Музафар Джаппуев и многие другие богатыри становились призерами чемпионатов Азии, победителями различных международных турниров.

Как смогли наши богатыри за пару лет добиться серьезных успехов за рубежом? На этот вопрос ответил Тилек Усупов, который, кстати, уже несколько лет работает начальником службы безопасности редакции газеты "Вечерний Бишкек".

"Борьба всех видов - классических, народных - у кыргызов в крови", - сказал он со знанием дела. Сам Тилек Усупов, к примеру, в свое время преуспел в вольной борьбе, поэтому переобучиться на сумоиста для него не составило большого труда.

Айбек Чекошев не свадебный генерал в Ассоциации сумо, а деятельный руководитель этой общественной спортивной организации. Он смог еще давно установить тесные контакты с японскими сумоистами. Благодаря этим связям в Кыргызстан регулярно приезжают японские сумоисты для проведения мастер–классов, помогают нашим богатырям в проведении соревнований посольство Японии, всевозможные общественные организации, связанные с этой страной. Вот и на этот раз спонсоры выделили победителям прошедшего первенства Бишкека по 30 тысяч сомов и различные подарки. Не осталось в стороне от организации турнира и столичное управление по физической культуре и спорту.

В Кыргызстане нет клубов по освоению сумо, но его успешно осваивают дзюдоисты, таэквондисты, борцы классических стилей. Корреспондент "Вечернего Бишкека" убедился в этом, побеседовав с участниками первенства Бишкека по сумо.

- Я несколько лет занимаюсь дзюдо, - сказала Назима Амантурова, - успешно выступаю в чемпионате Кыргызстана, сумо освоила... ради прикола, но потом оно мне очень понравилось. Сумо развивает реакцию, скоростное мышление, умение предугадывать действия соперников. Тренер говорит, что в дзюдо я теперь действую более изобретательно.

- Меня сумо научило самообладанию, - призналась другая участница соревнований Аяна Рыскулбекова, - если на дохе (место ресталищ) начнешь нервничать, торопиться, сразу проиграешь. На поединок нужно выходить с холодной головой.

- А я мечтаю освоить практически все виды борьбы, которые существуют, - не стал скрывать Самат Такенов из клуба села Кок–Джар Аламудунского района, - это же интересно. Борьба - это не только спорт, но и культура людей, их мировоз-зрение, менталитет. Я несколько лет занимаюсь вольной борьбой, стал разбираться в сумо, хочу попробовать свои силы в бразильской валитудо.

Но есть и богатыри, которые не размениваются на другие виды единоборств. Прежде всего это 190–килограммовый гигант Алмаз Эргешов. В молодости он занимался вольной борьбой и даже завоевывал на республиканских турнирах первые места, но затем основательно занялся сумо.

- Напрасно называют этот вид спорта не зрелищным, наоборот, побеждают борцы, которые могут принять единственно верное решение за доли секунды, применить эффектный прием, - отметил Эргешов. - В сумо можно использовать 80 (!) приемов, благодаря которым мы добиваемся побед. Так что ни о какой "незрелищности" здесь и речи не может быть. Силу Алмаза Эргешова хорошо знают во всем мире. Он побеждал в Турции, Украине, во многих азиатских странах. Человек–гора (так назвал Эргешова комментатор прошедшего первенства Бишкека) мечтает стать лучшим сумоистом мира среди любителей, но сделать это для него проблематично.

- Сумо для меня, к сожалению, остается просто любимым видом отдыха, отдушиной от трудов праведных, - признался герой дохе, - много времени и сил занимает работа. Поэтому тренируюсь вечерами.

В состязаниях юниоров, выступающих в весовой категории до 40 килограммов, победил представитель спортклуба села Кок–Джар Умар Омурбеков. Он сам занимается вольной борьбой, но на этот раз действовал как заправский сумоист. В финале Умар заставил соперника опуститься на колени, и это принесло ему заслуженную победу.

Правы, наверное, японцы, не позволяющие представительницам прекрасного пола профессионально заниматься этим видом единоборств. Слишком эмоционально красавицы ведут себя на дохе. В результате исчезает красота борьбы. Первые места в женском турнире завоевали Мина Асанбаева (45 кг), Айжан Таштемир кызы (52), Ажар Замир кызы (55), Жасмин Жумабаева (60) и Назима Амантурова (65). Однако многие специалисты по спортивным единоборствам, присутствовавшие на турнире, сказали, что девочки продемонстрировали высокий уровень борьбы. "Они достойно выступят и на международных турнирах", - подчеркнули тренеры.

В состязаниях мужчин балыкчынцы, к сожалению, отличиться не смогли. В основном первые места завоевали столичные спортсмены и представители клуба из Кок–Джара. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Ильяз Нурланбекк уулу (65), Акжол Усоков (75), Болот Туратов (85), Музафар Жаппуев (115), Тимур Омурбеков (150) и Алмаз Эргешов (+150). Кстати, этот богатырь стал победителм и в абсолютной весовой категории.

После завершения турнира Айбек Чекошев отметил, что осенью в Польше должен пройти чемпионат мира. "Мы начнем подготовку к нему в самое ближайшее время, - отметил он, - в прошлом году турнир по известным причинам не состоялся, так что все наши сборники рвутся в бой. Они уже соскучились по крупным состязаниям".

Кстати, в состязаниях юниоров почти во всех весовых категориях победили ребята из Балыкчы. Как потом выяснил корреспондент "Вечернего Бишкека", этому виду японских единоборств в области уделяют большое внимание. Все мальчишки, увлекающиеся классическими видами борьбы, в качестве дополнительной нагрузки осваивают сумо. И никто еще из них об этом не пожалел. А в открытом первенстве Бишкека победили также другие балыкчынцы: Амирбек Арунов (48), Акылбек Нурмухамедов (63), Дастан Шамшибаев (70) и Улук Жыргалбеков (80). Лишь в весовой категории до 55 килограммов золотую медаль смог завоевать бишкекчанин Бектур Батырбеков. Не зря президент Ассоциации сумо Кыргызстана Айбек Чекошев намерен провести чемпионат республики в этом году именно в Балыкчы.

От редакции также добавим, что в прошедшем турнире по сумо принял участие сотрудник службы безопасности редакции газеты "Вечерний Бишкек" Бахтияр Куранбаев.