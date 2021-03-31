Почему вам точно стоит проголосовать за партию "Ак Бата" и Наримана Тюлеева

Ответ прост – потому что вы любите наш Бишкек.

Если вы автолюбитель, то стоит отдать свой голос за "кольцевую", которую отстроит Нариман Тюлеев, став мэром.

Благодаря ему была завершена магистраль, на которую не было потрачено ни тыйына бюджетных денег, теперь большие планы на строительство кольцевой дороги, чтобы разгрузить Бишкек от пробок. Также будут установлены "умные" светофоры и сооружены развязки.

Если вы врач, учитель или деятель культуры, то проголосуйте за новые квартиры –Нариман Тюлеев решит вопрос очередей на жилье, в первую очередь для вас, работников культуры, здравоохранения и образования.

Он намерен разобраться, почему строительные компании не передают мэрии положенные 30% квартир в новых домах, а если договоренность таки выполняется, то где эти квартиры?

Тюлеев вернет выделенные под социальное жилье более 180 га земли, где будут возводиться дома для рядовых сотрудников сферы культуры, здравоохранения и образования. Кроме того, врачам и учителям вернут доплаты, которые впоследствии продолжат увеличиваться (ежегодно в два раза).

Если вы фанат спорта, то рекомендуем голосовать за его развитие. Нариман Тюлеев сам велосипедист, поэтому всей душой болеет за расширение велоспорта и велоинфраструктуры в Бишкеке. В его планах окружить велодорожками всю столицу и создать спортивную зону в Ботаническом саду. А еще в каждом районе появится свой спортивный центр.

Если вы пекущаяся о досуге своих детей мама, то точно проголосуете за суперпарки, которые появятся в Бишкеке. И в первую очередь за развлекательную зону отдыха в том же самом Ботаническом саду.

Уже через год-полтора Ботсад станет местом, где вам захочется гулять с детьми постоянно. А еще вы точно захотите проголосовать за ровные и целые тротуары, по которым легко передвигаться с детской коляской и другим детским транспортом.

Если вы пенсионер, то точно отдадите свой голос за партию "Ак Бата", потому что помните, как, будучи мэром, Нариман Тюлеев поддерживал старшее поколение: и жилье для ветеранов Великой Отечественной войны, и муниципальные пекарни, и бесплатный проезд в общественном транспорте. Партия "Ак Бата" сохранит бесплатный проезд для пенсионеров, а также расширит пекарни до уровня муниципальных магазинов с ценами поставщиков. Хлеб и проезд для пенсионеров останутся бесплатными и станут доступнее. Еще в городе появятся муниципальные аптеки – Нариман Тюлеев не позволит наживаться на здоровье горожан!

Если вы проживаете в новостройках и жилых массивах, то точно проголосуете, чтобы ваше место обитания стало комфортабельнее – с хорошими дорогами, газификацией, школами, больницами и парками.

Партия "Ак Бата" идет на выборы с серьезной программой по превращению новостроек в "зеленый пояс" столицы – экологичные благоустроенные районы.

Если живете в многоквартирном доме, то стоит выбрать тех, кто обеспечит новым лифтом и облагородит дворовую площадку. И также, как жители новостроек, проголосуете за 1 000 000 деревьев, который будет высаживаться ежегодно.

Ведь мы все хотим вновь жить в зеленой столице, дышать чистым воздухом и навсегда избавиться от смога и мусора! Тюлеев намерен возвести наконец-то мусороперерабатывающий завод. А также планирует поставку более 1000 современных экологичных автобусов.

Теперь вы точно знаете, почему стоит голосовать за нас, партию "Ак Бата"! Наша программа – это реальные ответы на ваши запросы, просьбы и требования. Вместе мы победим на выборах 11 апреля. Вместе мы изменим Бишкек в лучшую сторону! Ваша ответственность за Бишкек на выборах станет нашей ответственностью за Бишкек на ближайшие четыре года. Этого времени нам хватит, чтобы мы все начали гордиться нашим любимым городом! Доверьте Бишкек нашей надежной команде!

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ак Бата" Т.А.Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии "Ак Бата".