Из-за кого нет постоянных рейсов в Россию и билеты стоят под 1000 долларов?

В Кыргызстане назревает очередной социальный взрыв – во время карантинных ограничений в прошлом году в России на родину вернулись сотни тысячи кыргызстанцев – трудовых мигрантов. Оказавшись дома, они, естественно, оказались без работы и средств к существованию. Будучи в России они мало того, что кормили, поддерживали свои семьи, родных и близких, так еще и переводили в Кыргызстан треть ВВП республики.

Сейчас же ситуация складывается так, что Россия "своих" трудовых мигрантов ждет и готова принять, а вот выехать из Кыргызстана они не могут.

Причина – отсутствие регулярных рейсов в количестве, которое может удовлетворить потребности всех желающих вернуться на работу, и стоимость авиабилетов, которая доходит до 70 тысяч сомов. Такие деньги просидевшие почти год без работы трудяги себе позволить, конечно, не могут. Да и занять не у кого.

Трудовые мигранты пока еще на просторах Интернета требуют от властей решить их проблемы. Но, не исключено, могут перейти и к более кардинальным формам отстаивания своих интересов.

Так почему же до сих пор, несмотря на карантинные послабления, не открыты регулярные рейсы с Россией?

Как стало известно редакции VB.KG из собственных источников, ситуация действительно сложная, но решение есть. Оказывается, Россия готова организовать регулярные рейсы российских авиакомпаний в нужном количестве – хоть по 10 в день. Соответственно и цены будут значительно дешевле. Вот только кыргызская сторона на это предложение не соглашается.

Дело в том, что между нашими странами существует паритетное соглашение – если в Кыргызстан из России осуществляется, допустим, 100 рейсов российских авиакомпаний, столько же должны летать в Россию из Кыргызстана и кыргызстанских авиакомпаний.

Вот только если Россия представлена несколькими авиакомпаниями, в т.ч. государственным "Аэрофлотом", то в Кыргызстане только одна компания, совершающая полеты в Россию – Avia Traffic.

Увеличивать количество рейсов этой авиакомпании в Россию российская сторона не соглашается. Причины редакции выяснить пока не удалось. Но есть варианты. Первый – Россия защищает интересы своих авиакомпаний. Второй – авиапарк компании Avia Traffic скандально известен своим не лучшим техническим состоянием, да и его количество в принципе не сможет осуществлять такое же количество рейсов, как это может сделать российская сторона.

И тут встает резонный вопрос – что для Кыргызстана важнее – защитить интересы одной коммерческой структуры, или сотен тысяч трудовых мигрантов? Кто и что на чаше весов принятия решений? И кого защищает в данном случае Государственное агентство гражданской авиации, которое играет не последнюю роль в принятии этого решения? Для этого нужно понимать, кто владеет компанией Avia Traffic.

По данным из открытых источников известно, что учредители Avia Traffic – известные отечественные авиаторы Карим Дамин и Алик Аскаров. В компании задействован и сын Аскарова Максим Аскаров.

В свое время Алик Аскаров был председателем совета директоров "Национального авиаперевозчика "Кыргызстан аба жолдору", заместителем министра транспорта и коммуникаций, директором Департамента воздушного транспорта Минтранса, директором Департамента гражданской авиации, директором Департамента авиации МЭЧС, гендиректором ГП "Кыргызаэронавигации". Также он возглавлял авиакомпанию Altyn Air.

Когда в 2008 году в результате авиакатастрофы под Бишкеком самолета Itek Air погибло 65 человек, Аскаров подал в отставку с должности главы Департамента гражданской авиации заявив, что должен понести ответственность за случившуюся катастрофу. Но из авиации совсем не ушел.

Карим Дамин тоже не последний человек в кыргызской авиации. В свое время занимал пост вице-президента НА "Кыргызстан аба жолдору". Также числился учредителем авиакомпании "Эсен Эйр". Также среди учредителей компании было ОсОО "Ритек", которым руководил Виталий Ким. В материалах дел против Бакиевых Ким фигурирует как "приближенный Максима Бакиева".

Рядом с Аскаровым и Даминым появляются и другие скандальные имена. Например, как следует из открытых источников, ранее соучредителем АК "AVIA Traffic" числился Эрик Акматов, бывший член совета директоров "Манас Менеджмента". Сейчас он фигурирует в деле об организации контрабанды и коррупционных схем в аэропорту "Манас".

Ну и, напоследок отметим, самолеты Avia Traffic неоднократно не могли до конца выполнить рейсы – самолеты компании ломались, рейсы переносились или отменялись, зафиксировано несколько аварийных ситуаций.

Учитывая всю эту информацию, связи Аскарова и Дамина можно предполагать, что, конечно же, они будут всеми возможными путями защищать свой частный бизнес.

Но кто защитит интересы кыргызстанцев, простых трудовых мигрантов? Может, стоит все-таки правильно расставить приоритеты, и согласиться на предложение российской стороны?