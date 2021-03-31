На два дня Бишкек превратился в "Танцующую столицу" (фото)

В Бишкеке прошел республиканский танцевальный конкурс "Танцующая столица". А в рамках этого большого события состоялся Открытый Чемпионат Кыргызской Республики по всем танцевальным направлениям среди солистов, дуэтов, малых групп, больших и малых ансамблей.

В течение двух мартовских дней в зале НЦДЮ "Сейтек" царил Его величество Танец. Организовали этот праздник Федерация современного эстрадного танца Кыргызской Республики и Кыргызская Федерация спортивного искусства контемпорари и модерна.

Яркое событие собрало участников самых разных возрастов. Это представители Иссык-Кульской, Ошской, Чуйской областей и города Бишкека. Свой талант и мастерство продемонстрировали судьям и зрителям танцоры от 5 до 60 лет. Воспитанники танцевальных школ, студий, клубов, члены танцевальных коллективов республики – всего их было более шестисот человек. Из-за пандемии не смогли, к сожалению, приехать в Бишкек участники, гости и члены жюри из соседнего Казахстана.

"В прошлом году из-за того, что весь мир оказался на карантине, нам пришлось отменить соревнования. Но в этом, по счастью, все удалось. После большого перерыва мы встретились вновь и праздник танца удался. Мы учли собственные ошибки прошлых лет. Организация конкурса стала гораздо лучше. И, конечно же, особое внимание было уделено соблюдению санитарных требований. Вход без маски был категорически воспрещен. Всем измеряли температуру, а рассадка в зрительном зале проводилась с соблюдением социального дистанцирования", - рассказали VB.KG президент Федерации современного эстрадного танца Кыргызской Республики Оксана Поляничко и президент Кыргызской Федерации спортивного искусства контемпорари и модерна Татьяна Кузнецова.

Открытый Чемпионат Республики проходил по кыргызскому танцу, танцам народов мира, стилизации народного танца, кавказскому танцу. Увидели зрители и oriental, и bollywood, а также цыганский, эстрадный, классические танцы. Выходили на сцену мастера современной хореографии, не представляющие своей жизни без модерна, контемпорари и джаз-танца. А еще публика насладилась танцевальными шоу, street dance show, акробатическими танцами, латинским шоу, шоу на основе бальной хореографии и фигурным вальсом.

Судили выступления участников соревнований профессиональные хореографы из Бишкека и других областей республики. Оценивало жюри и технику исполнения, и имидж участников, а также зрелищность выступления. Ну, а зрители в зале поддерживали танцоров своими аплодисментами.