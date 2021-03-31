Россия предоставит Кыргызстану более 1 тыс тонн муки для малоимущих граждан

Россия предоставит Кыргызстану более 1 тыс тонн муки. Продовольствие будет распределено среди малоимущих граждан. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в КР.

Церемония передачи российской продовольственной помощи в виде 610 тонн пшеничной муки для 3700 малоимущих семей состоится в Оше 2 апреля.

А в Бишкеке такое мероприятие пройдет 5 апреля - будет передано 474 тонны пшеничной муки. Продовольствие предназначено для целевого распределения среди 1800 малоимущих семей и 78 тысяч школьников в регионах Кыргызстана.

Отмечается, что данный проект реализуется в рамках добровольного целевого взноса Российской Федерации в размере 9 млн долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на 2020-2021 годы.