Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

Россия предоставит Кыргызстану более 1 тыс тонн муки для малоимущих граждан

203  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россия предоставит Кыргызстану более 1 тыс тонн муки. Продовольствие будет распределено среди малоимущих граждан. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в КР.

Церемония передачи российской продовольственной помощи в виде 610 тонн пшеничной муки для 3700 малоимущих семей состоится в Оше 2 апреля.

А в Бишкеке такое мероприятие пройдет 5 апреля - будет передано 474 тонны пшеничной муки. Продовольствие предназначено для целевого распределения среди 1800 малоимущих семей и 78 тысяч школьников в регионах Кыргызстана.

Отмечается, что данный проект реализуется в рамках добровольного целевого взноса Российской Федерации в размере 9 млн долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на 2020-2021 годы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398994
Теги:
посольство, Россия, ВПП ООН, мука, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  