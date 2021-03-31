Совфед одобрил закон о праве Путина баллотироваться еще на два срока

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, который, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока, а также расширяет перечень ограничений, при которых гражданин РФ не может претендовать на мандат депутата Госдумы.

Тем самым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками в Конституцию РФ. Автором законопроекта выступил, в частности, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему должность президента РФ без учета числа сроков, в течение которых это лицо занимало эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции РФ, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением, говорится в законе.

Источник: РИА новости