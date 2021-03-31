Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

Легенда о первом кыргызском баатыре

189  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Согласно четырёхтомному этимологическому словарю М. Фасмера, слово "богатырь" заимствовано из древнетюркских языков и вначале имело значение телосложения более крупного человека, обладающего большой физической силой. Позднее было почётным прозвищем за особые военные заслуги в армии со времён Чингисхана (XII век) и Тамерлана (XIII-XIV в.в.).

Ученый Гумилёв слово "багадур" считал монгольского происхождения, вошедшее в тюркский язык в VI веке. Многие западные исследователи также поддерживают монголо-тюркскую версию происхождения этого слова, которое в связи с особенностью его произношения разными народами имеет в источниках написания bahadar, bahadir, bahadur, batur, batyr, bator и другие.

Согласно двухтомному историко-этимологическому словарю П. Я. Черных, слово богатырь также имеет восточное происхождение и зафиксировано во многих языках: тюркских, монгольском, бурятском, иранских, хинди.

Данный термин заимствован не только древнерусскoм языком, но и языками других народов: польским, персидским, венгерским.

На кыргызском языке слово богатырь в исторических источниках имело написание батыр (сейчас баатыр), которым назывался предводитель военной дружины, прославившийся своей храбростью или военным искусством.

Обычно такие командиры начинали свою карьеру с угона чужого скота (барымта), что считалось молодчеством, (проявлением безудержной отваги, храбрости и смелости).

В народе такие баатыры делились на шесть категорий:

1) адамдан шери (шер-лев)– баатыр, удаль которого не имеет предела и который не считается с опасностью;

2) кара көк баатыр или көк жал баатыр – баатыр, не оставляющий поле боя даже при тяжёлом ранении привязывающий переломанную руку к шее, ногу – тороками к седлу);

3) илекор баатыр – баатыр, ловкий на военные хитрости (хитроумный богатырь)

4) жеке баатыр – баатыр, отправляющийся на угон скота один, без товарищей (в одиночку);

5) ээрчиме баатыр – баатыр, идущий в бой или на угон коней только глядя на других (следуя за кем-то);

6) опсуз баатыр – баатыр, безрассудно бросающийся на врага и обычно попадающий в плен.

Несмотря не на всегда благовидные поступки командиры таких воинских дружин при нападении на их страну различных завоевателей всегда становились на защиту своего народа и такая воинская часть вместе со своим командиром в глазах местного населения становилась народной защитницей.

В таких условиях постепенно слово богатырь стало широко применяться как почётное прозвище бойцов крепкого телосложения, так и храбрых, смелых, отважных воинов и стало составным именем более заслуженных предводителей и командиров войсковых подразделений, неоднократно участвущих в отражении вражеских войск (Байтик-баатыр, Жайыл-баатыр и др.).

Но самым первым такую приставку заслужил Кылыч Бурхан эд-Дин – богатырь Узгенский, персонаж кыргызской народной сказки "Дракон и богатырь Узгенский". Эта история произошла в Х веке после принятия кыргызами Ислама.

В этой сказке говорится о том, что когда динозавры расплодились и им стало тесно жить у Каспийского моря, многие из них, особенно летающие, начали улетать и переселяться в более благоприятные места. Так один из драконов, пролетая над быстрой горной речкой Кара-Дарыёй, текущей в узком ущелье, заметил на склоне горы большую пещеру, а перед её входом широкую поляну. То место так понравилось дракону, что он поселился в этой пещере и, запугивая местных жителей своим страшным видом, стал требовать доставлять ему ежедневно для пропитания по одному барану, а иначе грозил разрушить до основания их поселение. А когда жители села забывали накормить его, он нападал на людей и съедал их. Люди назвали дракона Ажыдааром и обратились за помощью к недавно вернувшемуся из газавата (войны за веру) и прославившемуся там усердием и рвением, а также воинскими подвигами гази Кылычу Бурхану ад-Дину (ар. меч – защита веры).

Услышал Бурхан эд-Дин о беде сельчан, не выдержало его сердце такого горя и он решил освободить Узген от чудовища. Надел он свои доспехи, сел на коня и выехал на страшный бой. Началась кровавая битва и немало ранений получил Бурхан, но всё-таки он победил дракона и убил его. Но от полученных ран он долго болел и умер. Благодарные сельчане долго оплакивали смерть своего защитника и в знак благодарности за его подвиг возвели на высокой скале у реки мавзолей (кумбез) и это место вскоре стало мазаром (местом поклонения).

И теперь каждый паломник, подходя или подъзжая к мазару, видел этот кумбез и воздавал хвалу мужеству и доблести Бурхана эд-Дина, которого с того времени все стали называть Узгенским богатырём. Так он стал первым на территории Кыргызстана богатырём, который получил это почётное прозвище.

Автор: Юрий Беляков


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399007
Теги:
легенды, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  