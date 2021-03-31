Легенда о первом кыргызском баатыре

Согласно четырёхтомному этимологическому словарю М. Фасмера, слово "богатырь" заимствовано из древнетюркских языков и вначале имело значение телосложения более крупного человека, обладающего большой физической силой. Позднее было почётным прозвищем за особые военные заслуги в армии со времён Чингисхана (XII век) и Тамерлана (XIII-XIV в.в.).

Ученый Гумилёв слово "багадур" считал монгольского происхождения, вошедшее в тюркский язык в VI веке. Многие западные исследователи также поддерживают монголо-тюркскую версию происхождения этого слова, которое в связи с особенностью его произношения разными народами имеет в источниках написания bahadar, bahadir, bahadur, batur, batyr, bator и другие.

Согласно двухтомному историко-этимологическому словарю П. Я. Черных, слово богатырь также имеет восточное происхождение и зафиксировано во многих языках: тюркских, монгольском, бурятском, иранских, хинди.

Данный термин заимствован не только древнерусскoм языком, но и языками других народов: польским, персидским, венгерским.

На кыргызском языке слово богатырь в исторических источниках имело написание батыр (сейчас баатыр), которым назывался предводитель военной дружины, прославившийся своей храбростью или военным искусством.

Обычно такие командиры начинали свою карьеру с угона чужого скота (барымта), что считалось молодчеством, (проявлением безудержной отваги, храбрости и смелости).

В народе такие баатыры делились на шесть категорий:

1) адамдан шери (шер-лев)– баатыр, удаль которого не имеет предела и который не считается с опасностью;

2) кара көк баатыр или көк жал баатыр – баатыр, не оставляющий поле боя даже при тяжёлом ранении привязывающий переломанную руку к шее, ногу – тороками к седлу);

3) илекор баатыр – баатыр, ловкий на военные хитрости (хитроумный богатырь)

4) жеке баатыр – баатыр, отправляющийся на угон скота один, без товарищей (в одиночку);

5) ээрчиме баатыр – баатыр, идущий в бой или на угон коней только глядя на других (следуя за кем-то);

6) опсуз баатыр – баатыр, безрассудно бросающийся на врага и обычно попадающий в плен.

Несмотря не на всегда благовидные поступки командиры таких воинских дружин при нападении на их страну различных завоевателей всегда становились на защиту своего народа и такая воинская часть вместе со своим командиром в глазах местного населения становилась народной защитницей.

В таких условиях постепенно слово богатырь стало широко применяться как почётное прозвище бойцов крепкого телосложения, так и храбрых, смелых, отважных воинов и стало составным именем более заслуженных предводителей и командиров войсковых подразделений, неоднократно участвущих в отражении вражеских войск (Байтик-баатыр, Жайыл-баатыр и др.).

Но самым первым такую приставку заслужил Кылыч Бурхан эд-Дин – богатырь Узгенский, персонаж кыргызской народной сказки "Дракон и богатырь Узгенский". Эта история произошла в Х веке после принятия кыргызами Ислама.

В этой сказке говорится о том, что когда динозавры расплодились и им стало тесно жить у Каспийского моря, многие из них, особенно летающие, начали улетать и переселяться в более благоприятные места. Так один из драконов, пролетая над быстрой горной речкой Кара-Дарыёй, текущей в узком ущелье, заметил на склоне горы большую пещеру, а перед её входом широкую поляну. То место так понравилось дракону, что он поселился в этой пещере и, запугивая местных жителей своим страшным видом, стал требовать доставлять ему ежедневно для пропитания по одному барану, а иначе грозил разрушить до основания их поселение. А когда жители села забывали накормить его, он нападал на людей и съедал их. Люди назвали дракона Ажыдааром и обратились за помощью к недавно вернувшемуся из газавата (войны за веру) и прославившемуся там усердием и рвением, а также воинскими подвигами гази Кылычу Бурхану ад-Дину (ар. меч – защита веры).

Услышал Бурхан эд-Дин о беде сельчан, не выдержало его сердце такого горя и он решил освободить Узген от чудовища. Надел он свои доспехи, сел на коня и выехал на страшный бой. Началась кровавая битва и немало ранений получил Бурхан, но всё-таки он победил дракона и убил его. Но от полученных ран он долго болел и умер. Благодарные сельчане долго оплакивали смерть своего защитника и в знак благодарности за его подвиг возвели на высокой скале у реки мавзолей (кумбез) и это место вскоре стало мазаром (местом поклонения).

И теперь каждый паломник, подходя или подъзжая к мазару, видел этот кумбез и воздавал хвалу мужеству и доблести Бурхана эд-Дина, которого с того времени все стали называть Узгенским богатырём. Так он стал первым на территории Кыргызстана богатырём, который получил это почётное прозвище.

Автор: Юрий Беляков